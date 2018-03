Un joven australiano ganó el Mundial de Wakeboard que se disputó en Escobar

Más de 140 competidores de 27 países participaron del Mundial de Wakeboard que se disputó durante una semana en Puertos Escobar. La final se realizó este sábado y el ganador de la categoría libres fue Cory Teunissen, de Australia.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Mar 26, 2018 at 1:17pm PDT