El equipo municipal de básquet adaptado debutó con dos victorias en el Nacional

Buen debut en San Juan: El equipo de básquet adaptado de Escobar sumó dos de tres en la primera fecha del cuadrangular nacional de la tercera categoría. Cayó 40-50 ante Mendoza y después superó 30-18 a Entre Ríos y 29-27 al local Prodea.

