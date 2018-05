La carrera de Loma Verde convocó a más de 400 atletas de Escobar y la región. El ganador fue Iván Gutiérrez, de Villa Rosa. La recaudación se repartirá entre la sala de primeros auxilios local y la Selección Argentina de Kayak Polo, que competirá en el Mundial de Canadá.

