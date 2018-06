Regreso sin gloria: “Acero” Cali volvió a pelear y lo noquearon en dos minutos

A cinco años de su retiro profesional, el ex campeón de kick boxing se enfrentó al cordobés Diego Visotzky y perdió por sumisión en el primer round. Había pedido licencia como concejal para preparase físicamente.

No fue precisamente un regreso soñado para Jorge “Acero” Cali (46). Más bien, todo lo contrario, ya que apenas pudo aguantar dos minutos contra el cordobés Diego Visotzky (47), en un enfrentamiento que no estuvo ni cerca de ser la promocionada “pelea del año”.

A cinco años de su retiro profesional, el actual concejal escobarense -pidió licencia para prepararse para este cruce- dejó en claro que su época de gloria en el deporte de los golpes ya es un recuerdo lejano. Si quedaba alguna duda, el combate del sábado en el gimnasio de Unión Eléctrica la disipó de manera drástica.

El también retirado “Toro” Visotzky, ex figura del MMA, no tuvo ninguna dificultad para imponerse ante el ex campeón internacional de kick boxing. La pelea estaba pactada a tres asaltos de cinco minutos cada uno, pero antes de que terminara el primero Cali ya había perdido por sumisión.

Apenas dos minutos duró el duelo de pesados, que había despertado cierta expectativa y curiosidad en los seguidores de estas disciplinas de lucha pero que finalmente no estuvo a la altura de lo que el público esperaba. Sin embargo, dicen que habría revancha.

La cartelera también incluyó una serie de emparejamientos internacionales de kickboxing y MMA.

Fuente: El Día de Escobar











