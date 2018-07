Del barrio Stone a Alemania: Nicolás González fue transferido a Stuttgart

El club teutón compró el pase del volante escobarense en 8,5 millones de euros. Es la venta más importante en la historia de la institución de La Paternal, superando las transferencias de Diego Maradona y Juan Román Riquelme.

A los 20 años, Nicolás González toca el cielo con las manos. Convirtió el gol del ascenso de Argentinos Juniors a primera división en 2017, fue una de las revelaciones de la Superliga en el primer semestre de 2018 y ahora dará un salto profesional enorme al jugar en el fútbol europeo, ya que el Stuttgart de Alemania compró su pase en la friolera de en 8,5 millones de euros. Es la venta más importante de la historia del club de La Paternal, del que surgieron nada menos que dos astros como Diego Armando Maradona y Juan Román Riquelme.

El fichaje del volante ofensivo, oriundo del barrio Stone, se convirtió en una de las grandes sorpresas del mercado de pases argentino, que se reactivó casi en simultáneo a la eliminación de la Selección nacional del Mundial de Rusia.

González se acoplará a un plantel que ya cuenta con dos futbolistas argentinos: Emiliano Insúa y Santiago Ascacibar. El monto que abonará el club teutón es en bruto, aunque la transferencia es por el 90% del pase; esto le dejará el 10% restante al Bicho para una posible futura venta.

Las estadísticas de González son propias de una joya en proyección: 11 goles en sus primeros 46 partidos con la camiseta de Argentinos. En 2016 hizo su debut de la mano de Gabriel Heinze y la temporada pasada supo ganarse un lugar en el equipo dirigido por Alfredo Berti, a pesar de compartir el puesto con el experimentado Lucas Barrios.

En las retinas de los hinchas del Bicho quedará su gol más importante, aquel convertido ante Gimnasia de Jujuy, a los 42 minutos del segundo tiempo, que significó el retorno a primera división de la institución.

La calidad del escobarense ya había sido percibida por la prensa internacional. En noviembre del año pasado, la revista Four Four Two elaboró un ranking de los 100 mejores juveniles del planeta y el surgido del “Semillero del Mundo” fue ubicado en el puesto 41.

González comenzó jugando en Sportivo Escobar cuando tenía 5 años, pasó también por el Club Belén y después hizo toda su carrera de inferiores en el club de La Paternal, al que llegó a los 8 años.

“Mi hermano jugaba al baby en Parque Chas y el entrenador, Rodrigo Lista, le preguntó si tenía hermanos. Ahí me presenté yo. Después surgió un interés de River y fui una semana, pero no me gustó y no quise seguir. También estuve en Platense, hice una sola práctica y no fui más”, le contó el año pasado a la revista DIA 32.

“Después de aquellos contactos Lista llamó a mi casa, consultó si quería ir a jugar a Argentinos y acepté. No tuve pruebas, me ficharon directamente. Argentinos siempre me brindó apoyo y se preocupó desde el primer momento por mí”, afirmaba la joven promesa del fútbol vernáculo, que ahora viajará al Viejo Continente para probar suerte en un país por el que ya pasaron otros dos escobarenses: Raúl Bobadilla, ahora en Argentinos, y Franco Zuculini.

