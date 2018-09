Tres atletas escobarenses compitieron en el Mundial Ironman 70.3 de Sudáfrica

Oscar Giroto, Yanina Minaglia, Gabriela Vona fueron de la partida en el triatlón internacional se diputó en Port Elizabeth. Una experiencia llena de vivencias y adrenalina, en la que lograron cumplir sus metas.

Durante el fin de semana, con miles de participantes de todas partes del mundo, se disputó el Mundial Ironman 70.3 de Sudáfrica, donde los atletas escobarenses Oscar Giroto, Yanina Minaglia y Gabriela Vona pudieron cumplir su sueño de competir en un evento de elite.

En los triatlones 70.3 las distancias son la mitad de las de un Ironman tradicional: se corrieron 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y un cierre con 21k de pedestrismo, en aguas y suelo sudafricano.

La natación se hizo en la bahía Nelson Mandela, con un mar frío pero calmo y la largada fue en tandas, de acuerdo a las categorías.

El sábado 1º fue el turno de las mujeres, con un total de 1.373 competidoras. Minaglia empleó un tiempo de 5 horas, 22 minutos y 28 segundos, quedando 52° en su categoría (35-39 años), entre las 204 que terminaron, y 307° de la general de damas. Por problemas burocráticos en su escala previa en Brasil rumbo a Johannesburgo y una demora muy importante en la entrega de su bicicleta, Minaglia llegó al parque cerrado con el tiempo justo para poder competir. Así y todo hizo una muy buena carrera, superando las controversias pre competencia.

Vona hizo un registro de 6 horas, 48 minutos y 8 segundos: salió 114° en su grupo de 50-54 años (entre 127 de su categoría que pudieron finalizar) y 1.201° de la general femenina. Sus tiempos fueron: 51’ en natación, 3h 50´ en ciclismo y 1h 55´ en trote.

“La carrera fue muy dura en la etapa de ciclismo, con muchas subidas y viento en contra. Tuve que cumplir una penalización de 5′ por drafting, pero a pesar de las adversidades la vista fue espectacular, iba motivada por llegar a clasificar en tiempo reglamentario y pude lograr un buen ritmo de carrera en trote. Fue una hermosa experiencia, con gran nivel”, le contó a El Día de Escobar y El Deportivo Web desde Port Elizabeth (Sudáfrica).

El domingo 2 se hizo la carrera de los hombres y allí estuvo Giroto, en su segunda presentación en un Mundial Ironman 70.3 (la anterior había sido en Australia 2016). Esta vez tuvo un problema con su chip (obligatorio para participar) y su tiempo y puestos no quedaron grabados, pero completó el trazado en 4 horas, 59 minutos y 28 segundos, logrando bajar las cinco horas.

Según él mismo explicó, de haber funcionado el chip hubiera quedado 100° en su categoría (50-54 años), entre 387 que integraron ese grupo. “Me enteré lo del chip cuando voy a retirar la bici, no aparecía en la clasificación. La parte del agua salió de acuerdo a lo previsto, en la bici hubo algunas subidas al final pero no me sentí fuerte. El trote bien, con buenas sensaciones y en forma pareja. Mi meta era no pasar las 5 horas y se dio, también llegar entre los primeros 100 de mi categoría y estuve ahí por los tiempos que vi”, expresó desde Sudáfrica.

Una muy buena experiencia para los tres escobarenses, con desempeños acordes a la exigencia de un evento top del triatlón mundial.

Por Javier Rubinstein

