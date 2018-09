El escobarense que dejó el fútbol español y ahora está en Sportivo Barracas

Alan Rodríguez dio sus primeros pasos en CAIDE y Boca del Tigre, después jugó en All Boys, Huracán y Fénix y desde 2016 estaba en el Gavá, un modesto club del ascenso hispano. Ahora, su lugar es la Primera C.

Con 25 años, Alan Rodríguez era de uno de los pocos futbolistas de origen local que aún seguía jugando en el fútbol europeo. Desde fines de 2016 estaba en el Gavá, en el ascenso español, y antes había defendido los colores del Reus Deportiu, también de la segunda división de ese país.

Pero tras un frustrado pase al Avezzano Calcio, de Italia, el presente del jugador escobarense es en el fútbol argentino. Fichó para el Sportivo Barracas, que juega en la Primera C y donde también hay algunos futbolistas que pasaron por la primera división, como el defensor Kevin Cura (ex Huracán) y el delantero Eloy Rodríguez (ex Independiente).

Hasta el momento jugó un solo partido: ante Lamadrid, con victoria de Barracas por 2 a 1. “Estoy bien, para jugar, pasa que se demoró mi transfer y arranqué medio de atrás, pero recién empieza, son las primeras fechas”, le contó el defensor zurdo a El Día de Escobar y El Deportivo Web.

El lunes Barracas visitó Ingeniero Maschwitz para medirse con Deportivo Armenio, fue empate 1 a 1 y Rodríguez no participó. Su equipo suma 8 unidades tras seis fechas y en la próxima enfrentará a Laferrere.

“Decidí venir porque uno extraña la familia y los afectos. Por suerte acá me abrieron las puertas, en un club con una infraestructura y un equipo de trabajo por lo menos de B Nacional. Es increíble todas las herramientas que nos brindan día a día, ojalá sea con muchos éxitos”, declaró Rodríguez, que se inició de pibe en Independiente de Escobar, pasó por Boca del Tigre y después siguió en Barcelona de Luján, All Boys, Huracán y Fénix, antes de partir a Europa.

Una nueva oportunidad de mostrarse y seguir creciendo.

Por Javier Rubinstein

Fotos: Nair Safenraiter

Fuente: El Día de Escobar











