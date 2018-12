Otra exitosa edición de la maratón acuática en el Paraná de las Palmas

La competencia, de 7 y 4 kilómetros de recorrido, estuvo organizada por el Club de Remo y el Club Independiente. Participaron 382 nadadores de distintas partes de la provincia, entre ellos varios del partido de Escobar.

En un día de sol espectacular, el domingo se disputó en el Paraná de las Palmas la 4° edición de la maratón acuática que organizan en conjunto la Escuela de Natación del Club Atlético Independiente (CAIDE) y el Club de Remo y Náutica Belén de Escobar (CRNBE).

Hubo dos recorridos: de 4 y de 7 kilómetros, que fue la que largó primero. Antes del mediodía, 254 nadadores se zambulleron en las aguas del río para completar el trazado y llegar a la playa del CRNBE, donde decenas de personas los aguardaban expectantes.

El ganador fue Tomás Pereira (22), de Santos Lugares, con un tiempo de 44´53´´, en su primera participación en Escobar. “Se sentía mucha la corriente, estuvo muy buena la carrera y muy bien organizada”, expresó a El Día de Escobar y El Deportivo Web tras su triunfo.

Acerca de cómo vivió la carrera, el nadador del equipo Quinto Estilo contó: “Al principio busqué la posición con un chico que iba a la par y después me fui guiando por un kayak que iba adelante. Cuando agarré la punta dije que no me podía pasar nadie y se dio así, fue como un plus para seguir y gané”.

"Me encantó el lugar y ojalá pueda volver el año que viene", completó Pereira, mientras recibía las felicitaciones de otros nadadores.











En segundo lugar quedó Maximiliano Rosello, de San Pedro (45´54´´); tercero Francisco Ferrari, de River Plate (46´17´´); cuarta María José Sánchez, de Brown de Adrogué (47´46´´) -primera entre las mujeres-; y quinto Gonzalo Chávez, de Almacuática (47´59´´).

De Escobar el mejor clasificado fue Martín Lemme (CAIDE), que terminó 17° de la general con un registro de 51´26´´. “Disfruté mucho la carrera, había bastante oleaje. Ya había competido el año pasado y mejoró mucho el nivel, a mí me fue mejor, entrené más y me sentí mejor en el agua”, contó.

“Me estoy dedicando a aguas abiertas, nado en ríos, lagos y ahora voy a estar en Necochea en el verano, nadando en el mar”, agregó Lemme.

Los otros dos escobarenses con mejores posiciones fueron Bruno Iacouzzi (CAIDE), que terminó 35° de la general (52´47´´), y Facundo Fortunato (CAIDE) fue clasificó 39° (52´57´´).

La prueba de 4k se largó más tarde, con un total de 128 participantes. El ganador fue Lautaro Barrera, del equipo Quinto Estilo, con un tiempo de 27´39´´, seguido por Matías Fernández y Axel Ríos, del mismo team.

Allí, el escobarense mejor ubicado fue Leonardo Ruíz (Club de Remo), que salió 8° de la general, con 28´54´´. Entre las mujeres ganó Tatiana González (Quinto Estilo), con 28´47´´, siendo además 7° de la general.

El evento contó con la coordinación de los directores de la Escuela de Natación de CAIDE, Fernando Pérez y Sergio Carlucci, uno desde una lancha y otro esperando en la llegada, y la colaboración de la comisión directiva y palistas del Club de Remo de Escobar, más el aporte de Prefectura Naval y la Municipalidad. Un gran evento deportivo, con una masiva convocatoria.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar











