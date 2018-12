Sigue haciendo historia en ALMA: Gastón D´Angelo ganó su sexto título

El piloto escobarense batió su propio récord en el automovilismo zonal al consagrarse hexacampeón en el autódromo de La Plata. “Nunca imaginé todo esto”, expresó emocionado.

Con 30 años, Gastón D´Angelo no para de romper récords dentro del automovilismo zonal. Ya era el más ganador de la Asociación Libres Mil Agrupados (ALMA), con cinco títulos, y el último domingo volvió a consagrarse campeón en TC 1100.

La carrera final de ALMA se disputó en el trazado corto del autódromo Roberto Mouras, en La Plata. El piloto escobarense se ubicó en la cuarta posición y sumó los puntos que necesitaba para mantenerse en lo más alto de la tabla, más allá de la victoria de su acérrimo perseguidor, Héctor Cordone.

Así, D’Angelo finalizó la temporada con 228 unidades y Cordone con 227. Solamente un punto de diferencia entre ambos, pero suficiente para darle la media docena de títulos al piloto de Escobar.

“Antes de largar sacamos cuentas y me alcanzaba con un cuarto puesto. Y como había riesgo de que me tocaran, no quise arriesgar”, contó en declaraciones a El Día de Escobar y El Deportivo Web sobre su estrategia para lograr un nuevo campeonato, el más parejo de los que ganó hasta ahora.

Su primera consagración fue en 2009. Después repitió en 2011, 2012, 2013 y 2014. Una máquina de festejar.

En 2015 no corrió, pero volvió y salió subcampeón en 2016 y 2017. Siempre compitió en TC 1100, pero para el año que viene ya tiene decidido poner el freno. “Estoy cansado, voy a parar, en la libre no sigo seguro. Veremos si surge algo en otra categoría”, expresó convencido.

En la actual temporada el escobarense disputó 11 carreras, en 9 se subió al podio y ganó 5. Su Fiat 600 amarillo es preparado por el D´Angelo Team, que dirige su padre, Jorge.

“Agradezco a todos los que me ayudaron. Algunos desde que empezamos y otros que se fueron sumando después. Nunca imaginé todo esto”, sostuvo, el hombre récord de ALMA.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios