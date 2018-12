Novena edición de la Fiesta del Deporte en el Club Independiente de Escobar

Participaron jugadores y entrenadores de hockey, básquet, fútbol, natación promocional y federada, triatlón, vóley y tenis. El premio al deportista de 2018 fue para la joven nadadora Macarena Giménez.

El Club Atlético Independiente de Escobar (CAIDE) realizó el viernes la novena edición de la Fiesta del Deporte, donde se entregaron reconocimientos y distinciones.

En cada una de las disciplinas que se practican en el CAIDE se premiaron cuatro rubros: Mejor Compañero, Proyección Deportiva y Trayectoria, además del Mejor Deportista.

Así, Martina Abalos fue elegida en hóckey, Bautista Manzo en básquet, Lucio Caferatta en fútbol, Macarena Ledesma en natación federada, Oscar Giroto en triatlón, Melina Beliera en vóley, Mateo Pinazo en natación promocionales, Guillermo Canel en tenis y María del Carmen García Nieto en natación máster/aguas abiertas.

Entre el grupo de mejores deportistas de cada disciplina, el club realizó una votación entre los periodistas deportivos de los dos únicos medios locales especializados: El Deportivo Web y Magazine y Radiodeportes Escobar. De esa votación surgió como ganadora Macarena Giménez, por su temporada competitiva en FANNBA, sus tres medallas en los torneos nacionales y sus 4° y 5° puestos logrados en el Campeonato Paulista de Brasil, en noviembre pasado.

“La verdad que no esperaba ganar este reconocimiento, mi entrenador es fundamental en esto, si no lo tuviera a él no rendiría como lo hago”, expresó Giménez en alusión a Ezequiel Bucci.

Además, hizo su balance personal: “Por ahí no fue mi mejor año, el anterior fue superior, ahora estoy lesionada de un hombro, pero estuve en el Campeonato Paulista, salí cuarta en los 200 metros pecho y en los nacionales de verano e invierno pude ganar medallas”.

La joven estará en marzo 2019 en Santiago del Estero, donde se hará el Nacional selectivo para el Sudamericano de septiembre. ”Puedo clasificar en el Nacional de marzo o en el de junio, mi especialidad son los 200 pecho, voy a dejar todo para poder entrar”, afirmó.

Este es el sexto año consecutivo que integrante del equipo de natación del CAIDE se lleva el premio votado por los periodistas. Anteriormente lo hicieron Candela Nieves (2017), Daniel Meyer (2016), Amílcar Guerra (2015), Sebastián Chaparro (2014) y Tayra Klarenberg (2013). En 2012 lo ganó Marina Colaneri (vóley), en 2011 la ya mencionada Candela Nieves y en 2010 Eduardo Benedetto (básquet).

La ceremonia contó con la presencia del presidente Gustavo Basso, directivos, entrenadores y los deportistas, quienes en la mayoría de los casos estuvieron acompañados por sus familias.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar











