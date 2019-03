Sportivo se retiró de la Liga Escobarense de Fútbol, que arranca este fin de semana

El albiceleste había regresado en 2015, pero una serie de situaciones internas obligaron a la dirigencia a no participar en esta temporada. Los únicos representantes del distrito serán Atlético y Colectividad Boliviana.

Después de cuatro temporadas participando en los torneos de primera división y Sub 20, este año Sportivo Escobar no competirá en la Liga Escobarense de Fútbol, cuyo nuevo certamen se iniciará este fin de semana.

La decisión pasó por diferentes cuestiones, pero más que nada por el poco tiempo que quedaba desde la asunción del nuevo coordinador, Fabricio Palavecino, hasta la iniciación del torneo y los arreglos que se debían hacer en el estadio y los vestuarios.

En diciembre Leonel Martens rescindió su contrato y dejó de ser el encargado de la concesión del predio ubicado en Güemes y Esquiú. A partir de ahí, el club recibió varios proyectos deportivos para encaminar el aspecto futbolístico y finalmente, a mediados de febrero, aceptó el de Palavecino.

Lo primero que hubo que hacer fue reacondicionar las instalaciones, que estaban en mal estado debido al tiempo que estuvieron sin uso y el maltrato que sufrieron. También tendrán que reponer las cosas que faltan, como portones, reflectores, grifería y calefones, además de accesorios en el buffet. “Cosas que sacaron las personas que estaban antes y que por contrato las debían dejar”, aseguraron fuentes albicelestes a El Día de Escobar.

Por todo esto se hizo imposible preparar un plantel y ponerse a pensar en el inicio del campeonato. Sin pretemporada y sin equipo -ante la incertidumbre, varios de sus mejores jugadores se fueron a otros clubes, desde el cuerpo técnico no quisieron arriesgarse a jugar sin preparación. Así, se decidió no competir esta temporada.

“La idea es intentar volver el año que viene, si nos cierra desde lo económico y si el club nos permite jugar. Queremos ver si a partir de septiembre u octubre comenzamos a organizar todo y a entrenar en el predio, estando todo en condiciones, porque quedó en estado de abandono”, comentó un allegado del fútbol de Sportivo.

Además del albiceleste, otros cuatro clubes se bajaron este año de la Liga Escobarense: los legendarios Argentinos de Del Viso y Sportivo Pilar, más San Alejo y Benavídez FC.

Habrá 28 equipos entre la A y la B

A todo esto, la Liga Escobarense dispuso un nuevo sistema de disputa para el campeonato 2019 y habrá 14 equipos en cada una de las dos categorías que competirán.

En la A estarán Malvinas de Sourdeaux (último campeón), Monterrey, Atlético Pilar, Villa Rosa, Unión Del Viso, Presidente Derqui, Roma de Tigre, América de José C. Paz, Caza y Pesca de Don Torcuato, Náutico Hacoaj, La Catedral, Deportivo José C. Paz, 21 de Marzo (Santa Brígida) y La Sonia de José C. Paz.

El campeón clasificará al Regional Federal Amateur 2020, mientras que el segundo representante saldrá del ganador del Reducido, que lo jugarán los equipos que finalicen del 2º al 8º puesto de la A, más el campeón de la B. El Reducido será a un partido en cancha neutral (en caso de empate habrá penales). Los últimos 2 equipos del torneo descenderán.

En la B habrá tres debutantes: Zelaya, La Fraternidad y Metalúrgico. Además, estarán Unión San Miguel, Atlético Toro, Don Torcuato, Asociación Toro, Flecha Azul, Manzanares, San Lorenzo de Pilar, Abrojal de Pilar, Grand Bourg, Atlético Escobar F. C. y Colectividad Boliviana.

Los dos conjuntos del partido de Escobar iniciarán el campeonato como locales. Atlético recibirá a Abrojal y Colectividad a Manzanares.

El campeón del certamen ascenderá a la A y el 2º ascenso se dará con el vencedor del octogonal, que jugarán los equipos que terminen del 2º al 9º lugar. Además, habrá dos descensos a la C, categoría que se incorporará a partir de 2020.

Por Javier Rubinstein

