Joven escobarense fue citado para jugar la Súper Liga de Kayak Polo en China

Tiene 24 años, integra el equipo del Club de Pescadores y es el arquero de la Selección. Será el primer argentino en disputar este certamen, donde estarán los sesenta mejores del mundo. La competencia es en octubre.

A los 24 años, el joven Nicolás Fasce está viviendo uno de sus sueños a nivel deportivo. Le avisaron que será uno de los 60 jugadores del mundo que formarán parte de la 3° edición de la Súper Liga de kayak polo que se jugará en China dentro de algunos meses.

Fasce integra el equipo del Club de Pescadores de Escobar y es el arquero de la Selección Argentina. Hace varios años que juega a este deporte, que se disputa con cinco jugadores por equipo, que están abordo de kayaks, en piletas, lagunas o ríos, y cuyo objetivo es convertir más goles que el rival. Los arcos son de 1 x 1,5 metros y están a 2 metros de altura. El arquero usa la pala para tratar de tapar los tiros del adversario.

“Estoy súper feliz, es una noticia que no puedo creer. Es una organización de China que se llama CPSL que organiza este torneo para todo el mundo. Te postulás por la página de Facebook y ellos seleccionan, no sé con qué criterio. La inscripción había abierto en enero, llené el formulario y me avisaron que quedaba el martes 28”, le contó a El Día de Escobar y El Deportivo Web, emocionado por su flamante convocatoria.

El escobarense tendrá que estar en China el 10 de octubre y el torneo durará unos diez días. Fasce estará integrando el equipo verde llamando Krton Hippol, será el único americano que estará en Oriente y la primera vez para un argentino tras dos ediciones.

En total habrá seis equipos, de 10 jugadores cada uno, y algunos de ellos volverán a estar en la fecha que se realizará en noviembre. En total hubo 400 interesados en participar y quedaron seleccionados 60.

“Es un honor para mí. Es una competencia de las más importantes a nivel mundial en el kayak polo y seré el primer argentino en jugarlo. En la planilla puse que soy el arquero de la Selección, después veremos si juego en esa posición o no, se manejará dentro del equipo, calculo que sí. Va a estar bueno porque allá se verán las habilidades que tenemos cada uno en el plantel”, explicó “Nico”, que en su equipo estará acompañado por jugadores de España, Holanda, Australia, China, Rusia, Polonia, Hungría y Nueva Zelanda.

Los convocados tendrán pagos los gastos del pasaje y la estadía, en un fuerte respaldo que China le da al deporte y en especial al kayak polo. El torneo se jugará en el Centro Deportivo Olímpico de Shaoxing y Ningbo.

La cuenta regresiva ya empezó y Escobar tendrá su representante con Fasce, que hará historia en este deporte.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar

