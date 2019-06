View this post on Instagram

Un joven garinense integró el plantel de Tigre que ganó la Copa Superliga. Se llama Franco Bustamante, tiene 20 años y vive en el barrio Baldi. Aunque no jugó, fue convocado por Néstor Gorosito ante Boca y recibió su medalla frente a las cámaras de TV. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar