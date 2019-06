Auspicioso debut de Nicolás Varrone en la competitiva Fórmula 3 Británica

El joven piloto de Maschwitz participó de la tercera fecha en el histórico circuito de Silverstone. En la mejor de sus tres carreras clasificó cuarto. En el balance general, dejó una buena impresión.

Para Nicolás Varrone (18) fue un fin de semana muy especial el que vivió en Inglaterra. En el circuito de Silverstone debutó en la Fórmula 3 Británica, en el equipo Hillspeed, por la tercera fecha del calendario de esta categoría europea de vehículos monoplazas.

A bordo de su auto rojo con el número 25, en la clasificación del sábado el joven maschwitzense quedó 11° entre 18 pilotos, con un tiempo de 2´19´´187, a dos segundos y medio de la pole position.

En la carrera venía en el pelotón del medio hasta que otro corredor le pinchó el neumático trasero derecho -involuntariamente, tras un roce en una maniobra-, incidente que lo obligó a entrar a boxes y terminó 17°.

El domingo se largó con grilla invertida: los que terminaron atrás el sábado eran los primeros en posicionarse en la largada. Varrone arrancó 2° y finalizó 4°, con una mejor vuelta de 1´59´´220.

En la siguiente competencia -la segunda del domingo, tercera del fin de semana- terminó 15° y su mejor vuelta fue de 1´59´´379. Todas las competencias fueron a 10 vueltas.

Como balance de su paso por la F3 Británica, sumó 23 puntos en Silverstone, nada mal para un piloto que hacía su estreno en una categoría muy competitiva.

La próxima fecha (4°) será el sábado 22 y el domingo 23 de junio, aunque el futuro de Varrone aún no está resuelto. “Puede que vuelva a correr o no, la verdad que no lo sé todavía”, le contó a El Día de Escobar y El Deportivo Web. La chance quedó abierta y dejó una buena impresión en Europa.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar

Comentarios

comentarios