Dos promesas del canotaje se perderían los Olympics Hopes por falta de fondos

Agustín Arredondo y Manuel Orero son escobarenses y los mejores del país en las categorías menores y cadetes. Sin recursos propios ni apoyo estatal, buscan ayuda contrarreloj para poder competir en Eslovaquia.

Agustín Arredondo (14) y Manuel Orero (16) son miembros del Club de Remo y Náutica Belén de Escobar (CRNBE) y están ante un súper desafío deportivo. Ambos clasificaron para ir a competir a Bratislava (Eslovaquia), donde se harán los Olympics Hopes ´19 -evento para “Esperanzas Olímpicas” con proyección internacional-, del 13 al 15 de septiembre.

Cada uno de ellos encabeza, en su categoría, el ranking nacional de la Federación Argentina de Canoas (FAC): Arredondo en menores y Orero en cadetes. Por eso se ganaron el derecho a participar en Eslovaquia, durante el selectivo que se realizó en marzo en el lago de Puertos Escobar.

Sin embargo, la felicidad por viajar a semejante torneo en Europa se empaña por lo difícil que les resulta a ambas familias juntar el dinero y solventar sus gastos. Cada uno debe costearse viaje, estadía, inscripción, traslados, seguro médico y el alquiler de los kayaks para competir. En total, la erogación ronda los 3 mil euros por deportista y apenas les quedan cuatro días para confirmar su participación.

“Para el lunes hay que reservar con 750 euros cada uno, si no se junta para ese día nos quedamos sin la posibilidad de que viajen”, explicó Fabián Orero, padre de Manuel y entrenador de ambos, a El Día de Escobar y El Deportivo Web.

A pesar de no tener apoyo estatal para cubrir esos gastos y del poco tiempo que queda, Orero no pierde la esperanza: “Tengo que ser optimista y les digo a todos los que quieran ayudar que lo hagan antes del 1º, estamos trabajando para que los chicos puedan viajar. Y si no, el dinero que se recaude será destinado a los dos, a sus múltiples necesidades por ser deportistas de alto rendimiento, desde nutricionistas hasta psicólogos”, adelantó.

El tiempo corre y se trabaja a contrarreloj para que los dos chicos puedan volar y participar de las regatas. Quienes deseen ayudarlos pueden hacer su colaboración vía transferencia a la siguiente cuenta del Banco Francés: CC$ 353-302571/1 – CBU 0170353320000030257119.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar

