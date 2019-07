“Nico” González está a un paso de ir a los Panamericanos con la Selección

El futbolista oriundo del barrio Stone pasó el primer filtro y quedó entre los 23 preseleccionados por Fernando Batista para disputar los Juegos de Lima, Perú. El viernes se conocerá la lista definitiva.

La selección argentina Sub 23 iniciará este lunes los entrenamientos de cara a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y uno de los 23 jugadores que estará presente en el predio de la AFA en Ezeiza es el escobarense Nicolás González (21).

Todo parece indicar que la fortuna está del lado del joven oriundo del barrio Stone. Tras estar incluido en la nómina inicial de 29 futbolistas, el miércoles pasado el DT del combinado nacional, Fernando Batista, anunció la segunda y anteúltima lista de jugadores preseleccionados y el delantero zurdo fue uno de los que pasó el primer corte.

Ahora, tendrá tan solo una semana de prácticas para demostrar toda su valía en el verde césped y poder meterse de lleno en la nómina definitiva. Resulta que la misma deberá ser entregada al Comité Olímpico Argentino el próximo viernes 5 con un total de 18 nombres. Por lo cual, todavía no puede darse por satisfecho.

En la lista de 23 jugadores no figuran los preseleccionados de Boca, River y Racing, ya que estos clubes decidieron no corresponder el pedido de Batista. En concreto, los jugadores que habían sido convocados y no fueron cedidos son Alexis Mac Allister y Nicolás Capaldo (Boca), Ezequiel Centurión y Julián Álvarez (River), y Matías Zaracho (Racing).

Molesto por esta situación, el DT de la selección argentina Sub 23 resolvió no convocar a ninguno de los tres jugadores mayores de 23 años que podían completar la lista definitiva. Los nombres que estaban en danza para ocupar esos lugares eran Javier Mascherano (Hebei Fortune), Fabricio Coloccini (San Lorenzo), Lucas Menossi (Tigre), Maximiliano Rodríguez (Newells) y Jonathan Calleri (Alavés).

Evidentemente, todos estos factores conspiraron para que el escobarense Nicolás González pueda pasar el primer corte de jugadores.

Ahora, habrá que esperar para saber si le alcanza para meterse en la lista definitiva de los XVIII Juegos Panamericanos, que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto en Lima, Perú. Ojalá que sí.

La nómina completa

A continuación, los 23 jugadores Sub 23 que fueron preseleccionados por Fernando Batista.

Arqueros: Facundo Cambeses (Banfield) y Juan Pablo Cozzani (Lanús).

Defensores: Marcelo Herrera (San Lorenzo), Francisco Ortega (Vélez), Leonel Mosevich (St. Gallen), Nicolas Demartini (Temperley), Joaquín Novillo (Belgrano), Facundo Medina (Talleres) y Aaron Barquett (Argentinos).

Volantes: Nicolás Domínguez (Vélez), Fausto Vera (Argentinos), Santiago Colombatto (Cagliari), Ignacio Aliseda (Defensa y Justicia), Aníbal Moreno (Newells), Lucas Necul (Arsenal) y Gonzalo Miceli (Nueva Chicago).

Delanteros: Carlos Valenzuela (Barracas), Matías Vargas (Vélez), Agustín Urzi (Banfield), Nicolas González (Stuttgart), Sebastián Lomónaco (Godoy Cruz), Adolfo Gaich (San Lorenzo) y Gonzalo Miceli (Nueva Chicago).

