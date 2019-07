Sueño intacto: Arredondo y Orero podrían competir en los Olympics Hopes

View this post on Instagram

Dos promesas del canotaje se perderían los Olympics Hopes por falta de fondos Agustín Arredondo y Manuel Orero son escobarenses y los mejores del país en las categorías menor y cadete. Sin apoyo estatal, buscan recursos contrarreloj para ir a Eslovaquia. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar