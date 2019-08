El Intendente se reunió con Francisco Esteras, campeón panamericano de remo

View this post on Instagram

Tres medallas de oro para los escobarenses en los Juegos Panamericanos. Francisco Esteras logró dos preseas doradas, la primera en 4 remos largos y la otra en 8 con timonel. En tanto, Nicolás González se consagró campeón con la selección de fútbol. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar