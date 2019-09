Más de 200 escobarenses clasificaron a la etapa final de los Juegos Bonaerenses

Habrá representantes del distrito en deportes convencionales y adaptados y en cultura. La instancia decisiva del tradicional certamen se desarrollará del 28 de septiembre al 2 de octubre en Mar del Plata.

En la tercera fase de competencia regional de los Juegos Bonaerenses 2019, más de 200 atletas y representantes del partido de Escobar lograron la clasificación para participar de la instancia final, que se desarrollará en Mar del Plata entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.

Después de enfrentar a sus pares de los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Campana y Zárate en la fase regional, los deportistas escobarenses clasificaron en las disciplinas de vóley (sub 13 femenino), beach vóley (sub 18 femenino), fútbol 5 (sub 16 femenino), futsal (sub 18 masculino), tenis de mesa (sub 14 femenino y sub 16 masculino), patín artístico (mixtos sub 13, sub 16 y sub 18), natación y atletismo (velocidad, posta, fondo, medio fondo, salto en largo, marcha y lanzamientos de jabalina, bala, disco y martillo).

En las disciplinas adaptadas, habrá representantes escobarenses en las finales de boccia, básquet 3vs3, natación y atletismo (salto, velocidad, posta y lanzamiento de bala).

Por último, la delegación de las disciplinas culturales participará en las finales de ajedrez (sub 14 y sub 16), pintura (sub 15 y sub 18), solista vocal (sub 18) y objeto artístico tridimensional (sub 18).

La delegación escobarense partirá hacia Mar del Plata el 27 de septiembre con el objetivo de superar la mejor cosecha de medallas de su historia, conseguida el año pasado: 14 de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

