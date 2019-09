Maratón de Buenos Aires: Atleta de Loma Verde salió campeona sudamericana

Con un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 16 segundos para completar los 42k, Daiana Ocampo quedó 4° en la clasificación general de damas. “Esta felicidad que siento no cabe en mi cuerpo”, expresó.

Daiana Ocampo no debe querer despertarse del sueño que está viviendo. En el mejor momento de su carrera deportiva, este domingo tuvo una presentación brillante en la maratón de Buenos Aires.

La atleta de Loma Verde quedó 4° en la clasificación general de damas y salió campeona argentina y sudamericana, con un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 16 segundos para completar los 42 kilómetros.

Ocampo venía de ser campeona sudamericana en media maratón, cuando el 25 de agosto ganó los 21k de Asunción de Paraguay y ahora se alzó con la doble corona consiguiendo el mismo título pero en 42k.

“Si me lo preguntaban hace un año o ayer, no lo hubiera pensado… Esta felicidad que siento no cabe en mi cuerpo”, expresó la campeona sudamericana y nacional de maratón, que logró la segunda mejor marca histórica argentina.

La maratón de Buenos Aires contó con más de 10.000 participantes y fue ganada por el keniata Evans Chebet (récord de 2hs 05´00´´), mientras que entre las damas la más veloz fue su compatriota Rodah Jepkorir Tanui, con un tiempo de 2hs 25´46´´ y batiendo el récord en el circuito porteño.

Aunque a Ocampo aún no le alcanza para clasificar a los Juegos Olímpicos 2020 -la marca exigida era 2hs 29´30´´- sigue posicionada en lo más alto del ranking argentino y sudamericano, por lo que puede llegar a conseguir su pasaporte por sumatoria de puntos en las próximas carreras.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar

