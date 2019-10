“Estoy muy feliz”, declaró Nicolás González tras su debut en la Selección mayor

El técnico Lionel Scaloni le dio su voto de confianza al incluirlo en el equipo titular que goleó 6 a 1 a Ecuador. El escobarense viene de ganar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima y juega en la B de Alemania.

La carrera deportiva de Nicolás González sigue en pleno vuelo: el domingo, el volante izquierdo se dio el gusto de calzarse por primera vez la camiseta de la Selección Argentina a nivel mayores, compartiendo plantel con grandes figuras como Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Nicolás Otamendi.

El futbolista escobarense jugó como titular en el equipo que dirige Lionel Scaloni, que goleó 6 a 1 Ecuador en Alicante (España), en un amistoso internacional por fecha FIFA.

Si bien no pudo marcar goles, el ex Argentinos Juniors tuvo una presentación aceptable, interviniendo por las bandas y tratando de acoplarse a los delanteros para llevar peligro al área rival.

Intercambió posición con Lucas Ocampos, pasando de derecha a izquierda y haciendo diagonales. Faltando veinte minutos, fue reemplazado por Matías Vargas.

“Estoy muy feliz por esta oportunidad, estaba un poco nervioso antes de salir a jugar, pero a medida que las cosas me salieron me tranquilicé y lo pude disfrutar. Me sorprendió jugar de entrada, vengo trabajando duro, demostrando lo que puedo hacer y el cuerpo técnico me dio confianza”, declaró al canal TyC Sports.

Con respecto a la ubicación que tuvo en la cancha, más retrasado y no tanto como delantero, como lo hacía en Argentinos, comentó: “Es un tema ese… toda mi carrera la hice como volante por izquierda, pero me ha tocado jugar de wing y de delantero, no tengo problema con eso. Con tal de jugar, soy feliz”.

González es oriundo del barrio Stone y en 2017 hizo el gol que le dio el ascenso al “Bicho” de La Paternal cuando volvió a primera división. Después, fue transferido en más de 8 millones de euros al Sttutgart de Alemania, donde juega de delantero. En esta temporada en la serie B, ya marcó tres goles en cinco partidos.

Además, viene de ganar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima integrando la Selección Sub 23.

Por Javier Rubinstein

