A los guantes: “Acero” Cali y el “Chino” Maidana se medirán arriba del ring

El ex luchador de kick boxing y concejal en uso de licencia desafiará en el cuadrilátero al otrora campeón mundial de boxeo superligero y welter. Ambos anunciaron el combate en una conferencia de prensa. Será el 18 de abril.

Lo que parecía una movida de redes sociales y un cruce inventado para ganar algo de notoriedad en los medios, se fue transformó en realidad: Jorge “Acero” Cali (47) y Marcos “el Chino” Maidana (36) se enfrentarán arriba de un ring. La pelea, bajo las reglas del boxeo, será el año que viene.

Ambos anunciaron oficialmente el duelo este viernes, en una conferencia de prensa en el lujoso hotel Faena, de Capital Federal. Días atrás lo habían adelantado en el programa Polémica en el bar, del canal América.

El combate, pactado a cinco rounds de tres minutos, se realizará el 18 de abril en la categoría crucero -límite pactado de 85 kilos-, con estadio a confirmar. Por ahora se baraja la idea de hacerlo en San Juan.

El show mediático comenzó en la presentación de este viernes. Cali, de elegante traje y anteojos de sol, ingresó al salón con los acordes de Another Brick in the Wall, de la banda británica Pink Floyd; Maidana, con una camisa estampada y relucientes cadenas, optó por Bombón asesino, de Los Palmeras. Ambos prometieron un buen espectáculo para #ElGranDesafío, nombre con el que bautizaron al evento.

“Va a ser una pelea muy dura, él tiene mano muy pesada. Sé que tengo muy pocas posibilidades, pero Andy Ruiz le ganó a Joshua. Después de que él estuviera retirado cinco años, creo que tengo chances”, afirmó el ex campeón de peso súper crucero de la World Kickboxing Network (WKN).

Por su parte, el púgil oriundo de Margarita, Santa Fe, aseguró: “Ya estoy en categoría, ni tengo que entrenar. En el boxeo no hay milagros”. En su palmarés cuenta con los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de peso superligero y welter.

Cuando Cali lo desafío públicamente, en abril (ver nota acá), Maidana se encontraba en Estados Unidos preparándose para volver al ring de manera profesional. Por algunas diferencias con la empresa promotora, eso nunca sucedió y ahora el luchador oriundo de Ciudadela y radicado en Escobar tendrá su oportunidad.

“Está claro que estoy en desventaja, porque va a ser bajo las reglas del boxeo; pero pelear con un deportista de su envergadura me motiva y me impulsa a entrenar para llegar de la mejor manera”, aseguró el otrora presidente del Concejo Deliberante de Escobar.

Alejado de su banca desde principios de 2019 -tiene licencia sin goce de dieta-, el ex campeón mundial de kickboxing buscará emular al luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor. El irlandés se puso los guantes y desafió a Floyd Mayweather, invicto y para muchos uno de los mejores libra por libra de la historia.

En aquel entonces, el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, fue testigo de una victoria sin atenuantes del pugilista estadounidense. Ante un rival de fuste como Maidana, “Acero” Cali buscará terminar mejor parado su incursión en el mundo del boxeo.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar

