Sueño cumplido: Sportivo concretó la inauguración de su moderno microestadio

La institución vivió una noche largamente anhelada y a pura emoción. El flamante recinto lleva el nombre de Juan Peralba, un histórico directivo y ex jugador. La noche tuvo un cierre perfecto con el triunfo ante Somisa.

Valió la pena tanta espera para que Sportivo pueda inaugurar su nuevo e imponente microestadio de básquet. El sueño, que parecía imposible años atrás, se hizo realidad en la noche del viernes 22, una fecha que quedará en la historia del club escobarense.

Pasadas las 20.30 comenzó el acto inaugural, con palabras del presidente Gustavo Bruno, quien lleva 13 años en el cargo y tuvo el placer de ser quien esté a cargo de la institución en la concreción del proyecto.

“Cuando hicimos la asamblea extraordinaria prometí que lo primero que íbamos a hacer era devolverle el natatorio al club y lo hicimos, se inauguró el 26 de agosto y a partir del 16 de diciembre ya funcionará la colonia de vacaciones”, expresó el dirigente en el inicio de su discurso.

Además, anunció que el nuevo complejo de natación, ubicado detrás de las canchas de tenis, se llamará Lorenzo Mándola, “en homenaje a un hombre que hizo mucho por la institución y nos mira desde una estrella”.

Por su parte, el flamante microestadio llevará el nombre de Juan Peralba, “una gran persona, gran dirigente y gran jugador, que defendió nuestros colores”, destacó Bruno. Las tribunas recordarán a otras dos figuras históricas del club: una se llama Rodolfo Giussani y la otra Osvaldo Ghezzi.

El recinto, ubicado en la calle Constitución y construido con el dinero de la venta del predio de la vieja pileta del club, cuenta con capacidad para 900 personas (entre populares y plateas) e instalaciones de primer nivel. Tiene vestuarios, sanitarios, zona mixta, dos bufetes, enfermería, utilería, lavandería, palco vip, cabinas de transmisión y sala de reuniones. Incluso, está habilitado para partidos de Liga Nacional.

“Ya no vamos a tener que ir a Zárate a jugar de locales. Hemos logrado el sueño, esto es de todos”, enfatizó Bruno, en el momento más emotivo de la noche.

Para el corte de cintas y el descubrimiento de la placa inaugural se convocó a los ex presidentes Luis Gadda, Agustín Fernández, Juan Tiburzi y Carlos Miller, junto a Peralba, que no pudo contener las lágrimas. También participaron socios vitalicios, ex jugadores que lograron ascensos años atrás y Gabriel Marcato, el entrenador actual y también de aquellas hazañas.

No faltaron familiares, amigos, dirigentes de la Confederación Argentina de Básquet, ni de la Asociación de Básquet de Zárate-Campana. También asistió el presidente del Concejo Deliberante de Escobar, Pablo Ramos, en representación del intendente Ariel Sujarchuk.

Como cierre perfecto de la jornada, Sportivo derrotó a Somisa de San Nicolás, en un partido válido por una nueva fecha de la División Bonaerense del Torneo Federal. A pesar de que fue perdiendo en gran parte del encuentro y llegó a estar 15 puntos abajo, el local lo pudo dar vuelta y terminó ganando 76-71, coronando así una noche imborrable para la institución.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar

