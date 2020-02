Cristian Dolezal se coronó pentacampeón del Abierto de Ajedrez “Ciudad de Escobar”

El Maestro Internacional oriundo de Tigre repitió el triunfo del año pasado y sumó su quinta corona en el certamen. En total, participaron 38 competidores de toda la provincia. El mejor representante local fue Gonzalo Saldaño, que terminó cuarto.

Este fin de semana se jugó la 18° edición del tradicional Abierto “Ciudad de Escobar”, organizado por el Círculo de Ajedrez local. Cristian Dolezal, de Tigre, se coronó por quinta vez en el certamen.

El torneo se jugó con sistema suizo, a siete rondas, y contó con 38 participantes. El Maestro Internacional (MI) Dolezal logró el título con una total de 6,5 puntos sobre 7 en juego. Así superó a Ian Ocampos (Club Argentino) y al Maestro Fide (MF) Lucas Moreda (Zárate), quienes terminaron en segundo y tercer lugar, con 6 y 5 unidades respectivamente.

Al único que no pudo derrotar el campeón fue al escobarense Gonzalo Saldaño, que se ubicó 4º, también con 5 puntos, tras un gran desempeño. Por su parte, Enzo Ferrara (Tigre) finalizó 5º, con la misma cantidad de unidades.

Esta es la quinta vez que el MI de Tigre se queda con el título en Escobar. Ya lo había conseguido en 2015, 2016, 2017 y 2019, demostrando que es muy difícil de destronar en este evento, del que ya es su máximo ganador histórico.

En el torneo también fueron premiados Rubén Sosa (mejor Senior), Santino Serrano (mejor socio CAE), Tiziano Gnemi (mejor sub 12), E. Deichman (mejor sub 16) Valentín Unhold (mejor sub 18), Gabriel Galli (mejor sub 20), Jesús Tomás Falcón (mejor sub 22) y Agustín Díaz de la Viña (mejor no rankeado).

Participaron ajedrecistas de San Pedro, Campana, Zárate, Tigre, Tortuguitas, Pacheco, San Miguel y Pilar, entre otras localidades. El certamen estuvo dirigido por los árbitros Edgardo Cavagna y Jorge Trobec.

La 18º edición del Abierto “Ciudad de Escobar” repartió $30.000 en premios. En la ceremonia de entrega de trofeos estuvo el coordinador de Ajedrez de la Provincia, Walter Martínez, acompañado por el presidente del CAE, Fernando Romano y otros dirigentes de la institución.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar

