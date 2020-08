Poscuarentena: El piloto de Maschwitz, Nicolás Varrone, corrió en la F3 Británica

Su regreso a las pistas después de la inactividad por la pandemia no fue el soñado. Arrancó bien en las dos carreras del sábado. Pero no llegó a completar las del domingo. “Hay que mirar para adelante”, sostuvo.

A causa de la pandemia de Covid-19, la Fórmula 3 Británica debió suspender el inicio de su temporada en abril y recién pudo comenzar el campeonato anual este fin de semana, con dos carreras el sábado y otras tantas el domingo. Allí compitió el joven piloto Nicolás Varrone, de Ingeniero Maschwitz, que no arrancó de la mejor manera este 2020.

Después de sus muy buenas actuaciones en la temporada pasada -una victoria en Spa (Bélgica) y un segundo puesto en Silverstone-, Varrone fue tentado este año por el Chris Dittman Racing, equipo que le aseguró una butaca en uno de sus monoplazas para todo el calendario. Es el único latinoamericano que compite en esta exigente categoría europea.

En el circuito de Oulton Park (Inglaterra) se disputaron cuatro fechas de la nueva y postergada temporada de la F3, todo en un solo fin de semana. El rendimiento de Varrone fue de mayor a menor. En la primera carrera del sábado salió 9º y en la segunda fue 5°, a 10´´01/100 del ganador, Piers Prior.

Pero el domingo debió abandonar las dos competencias por problemas en su vehículo. En una por un toque y en otra por fallas de potencia en el motor.

“Fue un fin de semana medio desastroso, los dos autos del equipo anduvieron lentos. Se cambió el motor y seguimos igual. Lo bueno es que sumé puntos en las dos primeras carreras”, expresó Varrone, quien quedó 15° en la tabla de pilotos, con 24 unidades.

Sobre su actuación del domingo, contó: “En la tercera venía muy despacio y tuve un toque, me chocan porque venía molestando casi, esa es la verdad. Y en la cuarta prueba largué atrás por los malos promedios. No podía alcanzar ni al anteúltimo y decidí parar porque no valía la pena seguir así”, explicó a El Día de Escobar y El Deportivo Web.

Acerca del rendimiento de su coche, el piloto fue muy autocrítico y es consciente que deberá mejorar la potencia de los motores para lograr cosas importantes. “Hay que analizar bien todo. De esta manera no se puede pelear nada, hay que empezar a buscar soluciones y mirar para adelante”, sostuvo.

También le agradeció a los argentinos por seguir las carreras y darle su aliento a la distancia: “Le agradezco a la gente que siguió la transmisión, a los medios que se ocuparon. Para mí es muy importante el apoyo, en las buenas y en las malas. Esperemos que todo se enderece un poquito en las próximas carreras”.

El debut de la F3 Británica debió haber sido el 11 de abril, pero la pandemia del Covid-19 hizo que los planes se pospusieran durante casi cuatro meses. Las próximas tres carreras están previstas para el sábado 15 y el domingo 16 de agosto, en Donington Park.

Será un mes muy cargado de actividad para la categoría, ya que el 29 y 30 se volverá a correr, esta vez en Marcas Hatch.

El calendario anual tiene 24 fechas y estaría finalizando en Silverstone, el 8 de noviembre. Serán meses de pura velocidad para Varrone, que estará ante desafíos muy importantes para su carrera automovilística.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar

