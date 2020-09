Joven piloto de Loma Verde corrió en el regreso del TC Pista en San Nicolás

Después de seis meses de inactividad, Marcos Quijada tenía la expectativa de volver a subirse al podio. Pero la imprudencia de otro corredor lo dejó fuera de competencia. Igual, sigue liderando el campeonato.

Y un día volvió a haber una carrera de automovilismo para un piloto del partido de Escobar: desde el 1º de marzo que el Turismo Carretera Pista Mouras (TCPM) no tenía actividad y el domingo se reanudó el campeonato 2020 en el circuito de San Nicolás. Sin público en las tribunas, pero con la adrenalina de siempre para los competidores, entre ellos el joven Marcos Quijada (17), de Loma Verde.

El fin de semana había arrancado muy bien para el piloto del equipo Coiro Dole Racing, de la marca Dodge. Fue segundo en la primera serie, ganó la segunda y logró la pole position para largar el domingo adelante de todos. Además, venía puntero en el campeonato y la idea era seguir sumando para hacer más diferencia.

Pero las cosas no salieron como hubiera deseado y su ilusión de hacer podio se truncó en la segunda curva del circuito, apenas iniciada la carrera, debido a un accidente donde no tuvo nada que ver.

“Arrancamos mal porque Tomás Brezzo (largaba 2°) se adelantó antes de que se apague el semáforo y salió adelante mío. Cuando llegamos a la siguiente curva Tomás González (iba cuarto) quiso pasar a Tobías Martínez, se pasó en el frenado y se fue al pasto. Me enganchó de casualidad y me arruinó la carrera”, le explicó a El Día de Escobar y El Deportivo Web.

Tras el incidente debió recurrir inmediatamente a boxes, porque el auto estaba inmanejable. “Se me dobló una parte de la varilla de dirección, llegué con el volante doblado y me lo enderezaron, pero ya habían pasado unas seis vueltas. Los ingenieros tomaron la decisión de que salga de nuevo para dar dos vueltas más y así poder terminar por encima de González y otro piloto. Después me metí de nuevo en boxes, pero al menos sumé un punto que puede hacer diferencia al final del campeonato”, expresó, dolido por lo que pasó.

Al final, Quijada quedó 15° en la clasificación, con solo cuatro vueltas completadas y un tiempo de 22’54” -pasó más en boxes que en pista-, pero con un punto más para la tabla. Sigue liderando las posiciones, con 114 unidades, con cuatro de ventaja sobre su escolta, Eduardo Bracco.

Con el Dodge en condiciones nuevamente, el lomaverdense buscará revancha el próximo fin de semana cuando se corra la cuarta fecha, otra vez en el autódromo de San Nicolás.

