Arrancó el torneo de la Liga Escobarense de Fútbol: hay un nuevo equipo de Matheu

Se llama Domingo Matheu y en su debut igualó 1 a 1 contra D10 FC, en Pilar. El club se formó en noviembre y en enero se afilió a la AFA. También compiten Colectividad Boliviana, Atlético Escobar y La Rivera.

Después de una temporada sin actividad oficial, empezó este fin de semana el campeonato de la Liga Escobarense de Fútbol. Un regreso muy esperado que cuenta con 35 participantes, de los cuales 4 son del distrito y uno es debutante absoluto.

Colectividad Boliviana, Atlético Escobar FC, La Rivera y el flamante Domingo Matheu son los representantes del partido de Escobar en la Liga. Este último se formó en noviembre y en enero se afilió a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de lograr el reconocimiento oficial como entidad de bien público por parte del Municipio.

El albiceleste entrena en el polideportivo de Matheu y hará de local en la cancha del polideportivo de Ingeniero Maschwitz, cuyo predio está habilitado para jugar en la Liga.

Domingo Matheu debutó como visitante en Pilar ante D10 FC y empató 1 a 1. Se había puesto en ventaja con un golazo olímpico ejecutado por su volante Facundo Sosa, que colocó la pelota en el ángulo del segundo palo. Después el local alcanzó la paridad.

La Sub 21 ganó 2 a 1, con goles de Rodrigo Skibski y Gustavo González, en un muy buen debut.

Por su parte, Atlético Escobar FC empató 2 a 2 como local ante Deportivo Villa Rosa, mientras que la Sub 21 no se jugó. En tanto, la Colectividad Boliviana de Escobar tuvo un mal debut, cayó 4 a 0 con La Fraternidad, también como local. La Sub 21 sí empezó bien: ganó 6 a 2.

La Zona B tiene 20 equipos divididos en dos grupos. En el 1 también están Don Torcuato, Atlético Perú, La Campana y La Rivera. En el 2 juegan Grand Bourg, Real Metalúrgico, Capitanes, San Alejo, Los Altos, Abrojal, Flecha Azul, Sportivo Unión, Atlético Toro y Asociación Toro.

En la Zona A son 15: Monterrey, Manzanares, Deportivo Metalúrgico, América FC, La Sonia, Náutico Hacoaj, Caza y Pesca, Unión Del Viso, Presidente Derqui, Malvinas Argentinas, Atlético Pilar, La Catedral, José C. Paz, Zelaya y Roma.

Será un año de mucha competencia para todos, después de una larga inactividad.

Por Javier Rubinstein

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios