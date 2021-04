Un “Tanque” en Loma Verde: Santiago Silva entrena en el predio de Doble55inco

El delantero uruguayo espera una resolución favorable para poder volver a jugar. Hace dos años dio positivo de antidoping, pero asegura que fue porque estaba haciendo un tratamiento para ser padre. “Estoy viviendo una injusticia”, afirma.

En abril de 2019 Santiago Silva jugaba en Gimnasia y Esgrima de La Plata y dio positivo en el control antidoping tras un partido ante Newell´s. El test arrojó altos niveles de testosterona. Después de presentar un amparo ante la Justicia, el delantero estuvo en Argentinos Juniors. Pero desde marzo de 2020 no pudo volver a jugar al fútbol, teniendo que cumplir una sanción efectiva de dos años.

Después de varios meses de silencio, el uruguayo contó que estaba haciendo un tratamiento para volver a ser padre y que ese era el motivo por el cual le había subido la testosterona. Presentó toda la documentación correspondiente, demostrando sus dichos, pero aún no fue autorizado para volver a jugar.

“La lucha va a continuar, porque quiero seguir jugando al fútbol. Ya demostré el tratamiento que estaba haciendo, no tengo un problema social. Quería tener familia, nada más. Siempre me mostré jugando al fútbol, ganando o perdiendo. Ahora me mostré como persona, como ser humano”, declaró el “Tanque”, días atrás, al canal TyC Sports.

Para continuar con sus entrenamientos practica en distintos lugares y uno de ellos es Doble55inco, el predio ubicado en la localidad de Loma Verde. Allí estuvo realizando trabajos físicos y con pelota bajo la supervisión del profesor Ignacio Pota, junto a otros jugadores libres.

“Le pongo el pecho a la situación y sé que la voy a ganar, es una injusticia y por algo me tocó vivirla a mí. Lo entiendo, porque soy un tipo que tiene mucha actitud, que va para adelante y que no le gustan las injusticias. Quiero transmitir y contagiar ganas, hoy me toca a mí, que tengo 40 años. Habrán pensado: ‘Silva no juega más, se retira’. Pero conmigo se equivocaron”, sostuvo el ex goleador de Banfield, Vélez, Boca y Arsenal, entre otros equipos.

Silva dejó de pertenecer a Argentinos Juniors en enero. Y aunque hace semanas se había comentado que le levantarían la suspensión, continúa sin equipo y sancionado. En las redes sociales se creó el hashtag #DejenJugarAlTanque, donde muchos futbolistas y personalidades le mostraron su apoyo incondicional. Sin embargo, el Tribunal Nacional Anti Dopaje no cede en su decisión.

“Hace rato que vengo escuchando que me van a ayudar, pero no pasa nada. Cuando me tocó ir a la audiencia mostré el tratamiento, no sé cuál es el problema ahora que no me habilitan. Están habiendo muchos cambios en los controles antidoping y creo que me tocó mover un árbol que nunca se movió. Espero que me ayuden, ojalá, pero por ahora no pasa nada”, confesó el uruguayo, que volvería a Doble55inco la semana próxima para seguir con su puesta a punto y aguardando una respuesta favorable.

