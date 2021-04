Daiana Ocampo se consagró campeona argentina de maratón y sueña con Tokio

Bajo un diluvio, la atleta de Loma Verde ganó los 42 kilómetros de La Pampa con una ventaja de 17 minutos sobre su escolta. Y quedó a 127 segundos de dar la marca para entrar a los Juegos Olímpicos.

Por un lado, la satisfacción y el orgullo de coronarse campeona argentina de maratón; por el otro, la bronca de no haber llegado a dar la marca mínima establecida para lograr la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Así de ambiguo fue el último domingo para Daiana Ocampo, la atleta oriunda de Pilar que vive en la localidad de Loma Verde.

Con un tiempo de 2 horas, 31 minutos y 37 segundos, se impuso entre las mujeres en los 42 kilómetros de A Pampa Traviesa, Santa Rosa (La Pampa), sacándole nada menos que 17 minutos a su escolta, Rosa Godoy, maratonista olímpica en Río 2016.

Sin embargo, el registro no bastó para conseguir el pasaje directo a Japón, ya que la marca a bajar o igualar era de 2 horas, 29 minutos y 30 segundos. Sí, 127 segundos le negaron el sueño, pero aún tiene chances de lograrlo.

Para clasificar ahora depende del ranking mundial de la World Athletics, sistema que habilita a las tres mejores atletas de cada país. Según los números, Ocampo está en el puesto 203 a nivel mundial, y mejorará mucho más por haberse consagrado campeona nacional en La Pampa.

Aunque el cupo es para 80 atletas, todavía tiene serias posibilidades de cumplir su ansiado objetivo, ya que se eliminan muchas africanas que están por encima de ella en la tabla. Todavía hay que esperar.

Maratón bajo agua

Los motivos que la llevaron a excederse en el tiempo fueron la lluvia y el viento durante gran parte de la competencia. Ese factor climático afectó al rendimiento de todos los atletas que aspiraban a conseguir el tiempo requerido para ir a Tokio.

Era tanta la lluvia que caía que en varios tramos de los 42k el agua les llegaba a los tobillos a los competidores, desvirtuando así cualquier táctica establecida de antemano, y el ritmo se volvió mucho más lento de lo pensado.

“A veces las cosas no salen como uno las espera, por más que lleve el control, por más minuciosa que sea la preparación y que las sensaciones personales sean las mejores. Hay factores que nos exceden, no fue el día que esperaba, climáticamente hablando, pero sí fue el día en que di todo lo que tenía, como cada oportunidad que tengo de ponerme a prueba”, expresó la atleta en sus redes sociales, donde decenas de seguidores la alentaron a seguir adelante y la felicitaron por su título.

También habló sobre la fortaleza anímica que le quedó post maratón y los sinsabores del deporte. “Con el cuerpo dolorido a horas de haber corrido, tengo la impresión de que perdí, pero en realidad no es así. Este maratón me marcó, me fortaleció y acá estoy de pie, a la espera de mejores días. Termina un ciclo pero ya vendrán otros, porque así es este deporte. Con frecuencia nos rompe el corazón y aún así lo sigo eligiendo, porque esa es nuestra esencia, la de no rendirse jamás”, confesó.

Los Juegos Olímpicos se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto.

