Violencia escolar: Alumno agredió a una docente y casi le arranca un ojo

Una profesora de Geografía del Instituto Educativo Belén fue atacada a puntazos en el rostro por un chico con discapacidad. Estuvo internada y debió operarse para no perder la visión. Responsabilizan a las autoridades del colegio.

Un violento y preocupante hecho tuvo lugar en un colegio secundario de la ciudad de Belén de Escobar, donde una joven docente fue brutalmente agredida por un alumno de 14 años con necesidades especiales, quien le propinó varios puntazos en el rostro. La mujer tuvo que ser internada y someterse a una operación para no perder la vista.

El terrible episodio tuvo lugar el jueves 24, pero recién trascendió en las últimas horas a través de las redes sociales. La víctima es una profesora de Geografía de cuarto año del Instituto Educativo Belén. En el medio de la clase, el estudiante se levantó, tomó una lapicera y le propinó varios puntazos en el rostro a la docente, que no pudo defenderse ante el sorpresivo ataque.

A causa de la agresión, la joven profesora, de nombre Guadalupe, estuvo internada durante dos días y requirió de la atención de un cirujano plástico por las lesiones que padeció. Por poco pierde uno de sus ojos, aunque sufrió el deterioro permanente del lagrimal.

“Estuvo a un milímetro y medio de perderlo, el chico la desfiguró. El médico que la atendió dijo que si hubiese sufrido los puntazos en el cuello en lugar del ojo, se moría”, expresó a El Día de Escobar el secretario adjunto de la delegación Pilar del Sindicato Adjunto de Docentes Privados (SADOP), Hernán Turati.

“Nosotros estamos en contacto con la familia. Ella todavía está en shock, atemorizada y constantemente en llanto. No puede salir de la casa, no habla y no atiende a nadie por teléfono”, sostuvo el gremialista.

Desde SADOP responsabilizaron al Instituto Educativo Belén y le recomendaron a la profesora que haga una denuncia ante la Dirección de Educación de Gestión Privada. Pero, al ser un trámite personal, aún no pudo hacerlo.

Además, el gremio desligó la culpa del agresor, que es un menor con discapacidad, y cargó las tintas contra las autoridades del establecimiento, ubicado en la calle Belén 890. “No hacemos responsable al chico porque debe tener un acompañante terapéutico en clase. El colegio actuó mal desde el minuto cero, cuando no le brindó seguridad a la docente y al resto de la comunidad educativa, a sabiendas de cómo era la situación”, afirmó Turati.

“Imaginate estar en el aula con 20 ó 30 chicos y uno de ellos con una capacidad especial. No podés cubrir la necesidad de la totalidad de los alumnos, porque hay un único docente”, remarcó.

La obra social o, en su defecto, la familia se encarga de brindarle los acompañantes terapéuticos a los alumnos con diferentes grados de discapacidad. Este alumno de 14 años suele tenerlo, pero en el día del ataque no estaba presente.

“Con anterioridad otros docentes habían sufrido agresiones, pero no a ese nivel. Por eso estamos responsabilizando al colegio. Es un chico que debe tener un acompañamiento y el colegio debe garantizarlo por su seguridad, la de sus compañeros y la de la toda la comunidad educativa”, manifestó el directivo de SADOP.

“El colegio habló con la familia preguntando si tenían alguna necesidad o si podían darle una mano con algo. Nada más. Acá lo importante es que estamos lamentado un hecho, cuando hay que prevenirlo. Ellos en algún momento hicieron responsable a la docente del accionar del chico y bajo ningún punto de vista fue así”, sostuvo.

Al repudio del gremio de educadores de escuelas privadas se le sumó el del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) de Escobar, que difundió un comunicado repudiando “la actitud pasiva de los directivos” del colegio en relación a la docente: “No solamente no actuaron como debieron, sino que en ningún momento la acompañaron y contuvieron”, afirmaron. Además, exigieron la “inmediata intervención de las autoridades educativas”.

“Desde SADOP repudiamos todo tipo de violencia. No responsabilizamos al alumno sino al establecimiento educativo, que está obligado a velar por la seguridad de toda la comunidad educativa, ya sea docentes o alumnos. No queremos que vuelva a ocurrir nunca más un hecho como este”, concluyó Turati.

