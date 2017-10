A 35 años de la guerra, seis docentes escobarenses viajaron a las Malvinas. Estarán una semana para conocer la vida de los habitantes isleños y encontrar puntos de contacto entre los jóvenes de allá y sus alumnos. La iniciativa forma parte de un proyecto educativo del Instituto General Belgrano.

