Manifestación contra el cierre de los bachilleratos para adultos en Escobar

Docentes y alumnos realizaron un abrazo simbólico en la Escuela Secundaria N°29, el único establecimiento donde funciona esta modalidad en la ciudad. La Provincia prohibió que inscriban a nuevos alumnos.

Medio centenar de docentes y alumnos realizaron este martes a la tarde un abrazo simbólico a la Escuela Secundaria N°29 del barrio La Chechela, en Belén de Escobar, para repudiar el cierre del bachillerato de adultos que funciona en ese establecimiento y que dejaría a cientos de personas sin la posibilidad de finalizar sus estudios.

La manifestación fue encabezada por un grupo de profesores que explicaron a los presentes los motivos y alcances del inminente cese de actividades, a la vez que criticaron duramente la decisión del gobierno bonaerense de “optimizar recursos en Educación”.

“Hay una disposición ministerial, la 1657/17, que habilita a cerrar todos los bachilleratos de adultos y concentrar a toda esa población en una sola sede por distrito. En concreto, se van a cerrar los cinco bachilleratos y toda esa gente -la que ya está cursando- iría a un lugar fijo en el centro de Escobar que todavía no está, a pesar de que ya deberían empezar las clases. Es increíble”, expresó el profesor de Educación Cívica Héctor Fujimura, quien desde hace quince años trabaja en el bachillerato de La Chechela.

Así las cosas, solo podrán completar los estudios secundarios aquellas personas que hayan iniciado los cursos en años anteriores, mientras que los adultos que pensaban inscribirse para conseguir el título ya no lo podrán hacer en ninguno de los bachilleratos nocturnos que funcionan en Garín (Media N1º), Matheu (Media N°2), Maschwitz (Media N°4) y Loma Verde (Secundaria Nº12).

Si bien existe todavía la posibilidad de realizar el nivel secundario a través de las modalidades FINES 2 y CENS -“en Escobar hay solo uno, que encima depende de Campana”, dijeron-, los docentes se oponen rotundamente al cierre de los cursos tradicionales para adultos: “Además de que ya no tienen más cupos, dichas modalidades no equiparan a la calidad educativa que tenemos acá. Hoy en día tenemos varios docentes que son egresados de este bachillerato”, aseguró Cecilia Krajnic, profesora de Historia y Geografía.

Durante el acto, una mujer graduada en el único bachillerato para adultos de la localidad tomó el micrófono y desplegó un discurso cargado de emotividad. “Esta escuela me abrió las puertas a los 40 años y me enseñó a estudiar después de 25 años sin agarrar un libro, cosa que no se logra en un FINES. Y cuando terminé el secundario, esta escuela me dio ganas de hacer una carrera. La hice y hoy trabajo acá. Y esto es lo que necesita la gente grande de Escobar, la que tuvo, o tiene, un montón de problemas y ahora quiere estudiar. No dejemos que esto se termine”, exclamó Ana, con lágrimas en los ojos.

Finalizado los discursos, la comunidad educativa se fundió en un abrazo simbólico y cerró la jornada con un grito unísono: “No al cierre del bachillerato”.

Fuente: El Día de Escobar











