Día histórico: Sujarchuk inauguró el primer Jardín de Infantes Municipal de Escobar

El intendente Ariel Sujarchuk inauguró esta tarde en el barrio Lambertuchi el primer Jardín de Infantes Municipal de Escobar, al que concurrirán 40 chicos de 4 y 5 años. “Estamos escribiendo una página de oro”, aseguró.

