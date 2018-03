Inauguran otros dos jardines de infantes municipales en Loma Verde y Savio

El intendente Ariel Sujarchuk inauguró hoy otros dos jardines de infantes municipales, uno en Loma Verde y otro en Maquinista Savio, donde estuvo acompañado por el director general de Cultura y Educación de la provincia, Gabriel Sánchez Zinny.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Mar 28, 2018 at 3:23pm PDT