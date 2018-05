Nuevo hogar: El Jardín de Infantes Nº 921 de Loma Verde inauguró su edificio propio

Día de fiesta en Loma Verde: Autoridades provinciales y municipales inauguraron el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº921, que desde 2002 y hasta el año pasado funcionó en un inmueble cedido por la Cooperativa Eléctrica.

