El vicegobernador Salvador encabezó un homenaje a Raúl Alfonsín en Loma Verde

El vicegobernador Daniel Salvador visitó Loma Verde para participar de un homenaje a Raúl Alfonsín en la Escuela Secundaria Nº12, que desde ahora llevará el nombre del ex presidente. También estuvieron el intendente Ariel Sujarchuk y el senador provincial Roberto Costa.

