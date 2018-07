Escuelas técnicas en alerta contra la reforma curricular que impulsa la Provincia

#Ahora | No a la reforma educativa: Alumnos de la Escuela Técnica N°2, en el barrio 24 de Febrero de Garín, realizan una manifestación en las puertas del establecimiento en rechazo a la modificación curricular que impulsa el gobierno provincial.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Jul 13, 2018 at 8:18am PDT