El Municipio compró estufas para equipar a 26 jardines de infantes y escuelas públicas

Son 75 calefactores de tiro balanceado, que se distribuirán en establecimientos que perdieron días de clases por el frío. “Invertimos seis veces más que la Provincia en educación”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.

En la escuela primaria número 31 de Maquinista Savio, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó este lunes a la mañana un acto en el que presentó la compra de 75 estufas que realizó el Municipio para resolver la falta de calefacción en 26 establecimientos educativos del distrito.

Las estufas de tiro balanceado adquiridas por la Comuna tienen una potencia que va desde 2.500 hasta 6000 calorías y serán repartidas entre cuatro jardines de infantes, trece escuelas primarias y nueve secundarias “que habían perdido días de clases porque la Provincia no cumplió en tiempo y forma con la compra e instalación de los calefactores”, indicaron desde el Municipio.

“Tomamos esta medida porque no queremos que los chicos tengan frío. A diferencia de otros municipios, Escobar no tiene ninguna escuela cerrada por las bajas temperaturas. No es casualidad, porque trabajamos para eso”, aseguró el intendente en su alocución.

“Por cada 100 pesos que la Provincia invierte en materia de educación en nuestro distrito, desde el Municipio ponemos 600 pesos. Es decir que invertimos seis veces más y sin contar los jardines municipales, ni el colegio preuniversitario ni tampoco el Polo de Educación Superior”, expuso Sujarchuk.

La distribución e instalación de los flamantes calefactores estará a cargo del Consejo Escolar.

El Municipio compró estufas para equipar a 26 jardines de infantes y escuelas. Son 75 calefactores de tiro balanceado, que irán a establecimientos que perdieron días de clases por el frío. “Invertimos seis veces más que la Provincia”, expresó Sujarchuk. https://t.co/ORFZUGVaVE pic.twitter.com/6eS0VRZF38 — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) July 15, 2019

Fuente: El Día de Escobar

Comentarios

comentarios