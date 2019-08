View this post on Instagram

En su 66º aniversario, el Instituto General Belgrano homenajeó a Roberto Gaytán. Fue docente de ese establecimiento desde 1972 hasta 2015. De profesión abogado, también había sido dos veces concejal por la UCR. Falleció en noviembre de 2017. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar