El Intendente visitó la Escuela Técnica Nº3 y destacó los trabajos de sus alumnos

Sujarchuk visitó la Escuela Técnica Nº3 y destacó los trabajos de sus alumnos. Están diseñando biombos para la UDP y un simulador de moto para prácticas de manejo. También preparan alimentos para celíacos y diabéticos y planos para un complejo de cabañas. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar