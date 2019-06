Una lista paraoficialista y “Acero” Cali y se disputan la boleta de Consenso Federal

El ex luchador de kick boxing se anotó para intendente con su hermana como primer concejal. Pero la junta electoral habría rechazado su presentación. La otra lista está encabezada por funcionarios municipales.

En el maremoto que implicó para Consenso Federal el cierre de listas del sábado a la medianoche, pasó de todo. Por ejemplo, que no se defina un precandidato a intendente por Escobar y que dos sectores se hayan inscripto para competir en las elecciones primarias del 11 de agosto. Una encabezada por el ex luchador de kick boxing Jorge “Acero” Cali, actualmente concejal en uso de licencia, y otra por un funcionario municipal. Por ahora, no se sabe si habrá internas o si una de las dos quedará a mitad de camino.

Depuesto en diciembre de 2016 de la presidencia del Concejo Deliberante en medio de un escándalo nunca esclarecido por supuestos ilícitos con tierras fiscales, Cali juró públicamente que sería un “opositor absoluto” al intendente Ariel Sujarchuk. Por eso su interés en engancharse de la boleta que encabezará la fórmula presidencial de Roberto Lavagna con Juan Manuel Urtubey.

El objetivo de máxima de su postulación es lograr alguna banca, ya que en diciembre termina su mandato. Por eso el primer lugar de la lista de concejales es para su hermana, Natalia Karina Cali. Detrás de ella están Diego Godoy, Silvia Gómez y Miguel Beláustegui.

Trascendió en las últimas horas que la junta electoral de Consenso Federal le habría bajado el pulgar a Cali por supuestas inconsistencias en la presentación de la lista. Las mismas fuentes que consultó El Día de Escobar indicaron que el caso fue apelado ante la Justicia Electoral, que tendrá la última palabra.

La otra lista que se presentó responde inocultablemente a Sujarchuk. De hecho, los primeros lugares los ocupan funcionarios municipales y miembros de la agrupación Jóvenes que Hacen. El precandidato a intendente es Ricardo Choffi, quien está a cargo de la Dirección General de Sistemas Informáticos desde diciembre de 2015. En 2017 se postuló a concejal por el Frente Justicialista que llevaba a Florencio Randazzo para senador nacional, pero perdió la interna y para las elecciones generales se sumó a la campaña del oficialismo.

Los primeros candidatos a concejales son Milagros Fernández, encargada de la granja municipal de Maschwitz e hija del ex diputado provincial Osvaldo Fernández; Néstor Vittola, director general del teatro Seminari; Jesica Fandiño y Agustín Cánepa, director del CCITTI (Centro de Control Inteligente de Tránsito y Transporte Integrado).

La estrategia elaborada en el Palacio Municipal tiene un objetivo evidente: capturar los votos de esta potencial tercera fuerza y pugnar por alguna banca adicional para el bloque oficialista.

A diferencia de la de Cali, esta lista sí se habría presentado en las condiciones requeridas y no contaría con observaciones que le impidan participar de las elecciones, de acuerdo a la información que aportaron las fuentes consultadas.

Se especula con que a más tardar el viernes habría una definición. Mientras tanto, el final está abierto, aunque el ex luchador llevaría las de perder en el cuadrilátero electoral.

Por Ciro D. Yacuzzi

Fuente: El Día de Escobar

