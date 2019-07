Leandro Costa: “La gestión de Sujarchuk mejoró y nosotros apoyamos mucho ”

El precandidato de Juntos por el Cambio también insistió en que el intendente se adjudica obras financiadas con fondos provinciales. Fue en una entrevista con el nuevo programa de El Día de Escobar TV.

En el estreno de Protagonistas, el nuevo programa de El Día de Escobar TV, el primer entrevistado fue el precandidato a intendente de Juntos por el Cambio, Leandro Costa, quien recibió en su casa al director de este portal, el periodista Ciro Yacuzzi.

En un formato distendido y dinámico, la entrevista atravesó inicialmente temas personales para indagar en aspectos menos conocidos del principal adversario del intendente Ariel Sujarchuk en las elecciones primarias del 11 de agosto.

En la segunda parte, el referente local del macrismo respondió a preguntas de neto corte político y dejó varias definiciones. Entre ellas, elogió la gestión del jefe comunal: “Desde 2017 mejoró mucho”, expresó. Al tiempo que insistió en que Sujarchuk se adjudica obras financiadas con fondos provinciales

La entrevista completa, de veinte minutos de duración, puede verse en el canal de YouTube de El Día de Escobar. A continuación, se transcriben algunos pasajes.

-¿Cómo te definís personalmente?

-Soy un tipo con mucha vocación, calentón. Me gusta la familia, estar con mis amigos, el deporte. Por eso soy profe. Y me gusta mucho compartir. Ejercí la docencia muy poquito tiempo, como profe de colonia haciendo suplencias y estuve poco más de un año dando clases en la Dante. La dejé cuando empecé con la actividad pública porque no quería mezclar las cosas y, a veces, lo malo de la política por ahí genera algo malo adentro de la escuela.

-¿Políticamente? Ni radical ni peronista…

-Radical no soy, peronista tampoco. Me inicié desde el vecinalismo cuando en el kirchnerismo ya se veían algunas actitudes anti democráticas. Fue después de las elecciones de 2009 donde yo decidí acercarme a la política, más allá de la cuestión familiar. Fue cuando se decide cambiar la ley electoral, que se incluyen las PASO y se reducen algunas cosas a la decisión política de Néstor Kirchner. Se veía autoritarismo, algunas cosas que no me gustaban, y en Escobar, por supuesto, estábamos en un momento en el que faltaban muchas cosas. Lo seguimos teniendo a nuestro municipio muy atrasado y después tuvimos un segundo mandato del intendente Guzmán que fue nulo.

-¿En qué sos bueno, en qué sos malo y en qué te gustaría ser mejor?

-Soy un basquetbolista frustrado, me hubiese encantado serlo. Soy bueno en las decisiones rápidas y construyendo equipos para generar planificaciones a largo plazo. Me cuesta decir en qué soy malo. Por ahí me hubiera gustado ser mejor deportista o tener algunos talentos que no tengo.

-¿Cuál es tu actividad preferida?

-Cualquier deporte en conjunto, la política. Recorrer, charlar con el vecino del barrio cuando está planificado o cuando salgo caminando y me los cruzo. Me gusta conversar con los vecinos.

-Sos de viajar, ¿cuál es el que más te gustó?

-No viajo tanto. El mejor que viaje que hice fue en febrero de 2018, que me fui al Chaltén y El Calafate y me emocioné viendo todos los glaciares, incluido el Perito Moreno. No vi nunca paisajes tan lindos como los de ahí, en siete días, que me fui solo y me la pasé caminando y haciendo trekking. Me gustó.

-¿Algún vicio?

-Antes fumaba, pero pude dejar. En febrero de 2014 lo dejé. Había empezado a los 21.

-¿Banda de música favorita?

-Con mis amigos seguíamos mucho a Los Piojos, me gusta mucho el rock nacional. Por influencia de mi viejo, me gusta mucho Charly García y Serú Girán.

-¿Sos de ir a la cancha?

-Voy a ver a Boca bastante. Antes iba más con mis amigos y mi viejo.

-¿Sos de ver series?

-Veo algunas, no muchas. Hay que tener tiempo.

-¿Viste House of Cards?

-Sí, la vi. Me decepcionó, como a muchos, la última temporada.

-¿Pichetto es Frank Underwood?

-No, está lejos de ser eso. Frank Underwood es nefasto, un personaje siniestro, y Pichetto es un hombre republicano, de la política de siempre, que siempre ocupó cargos muy importantes y fue muy importante para la Argentina, pero de una buena forma y manera.

-¿Qué es lo último que hacés antes de irte a dormir?

-No tengo una rutina, porque a veces llego muy tarde. Suelo leer bastante, que me ayuda para dormir. Trato de tener el teléfono lejos.

-¿Sos de rezar?

-Ya no. A veces voy a misa, pero en casa no.

-¿Perdiste amigos por la política?

-Sí.

-¿Por ocupar tanto tiempo o por “la grieta”?

-No, no es por la grieta. En eso nosotros no creemos, porque uno tiene relaciones personales. Sí por no tener tiempo. El otro día les dije a unos amigos que tengo que dedicarle más tiempo a las amistades, porque me hacen muy bien. Me gusta estar con ellos, compartir, y el tiempo que le dedico a la política me quita esa posibilidad.

-¿Qué pasó con Mariano Castagnaro?

-¿Qué tendría que pasar? Yo no tengo nada personal con él. Hicimos un acuerdo en el que participa de las listas y, por supuesto, su hermano sigue siendo concejal. Entiendo que está todo bien y la mujer es candidata de Cambiemos. Me lo crucé el 10 en Parque Norte, estaba ahí.

-Pero el dijo que se iba de Cambiemos Escobar porque no compartía algunas metodologías…

-Dijo eso y después dijo otra cosa.

-No estoy al tanto, ¿qué otra cosa dijo después?

-Que estaba convencido de que Vidal tenía que ser gobernadora y que me iba a apoyar a mí si era el candidato al que definían Federico Salvai y Vidal y, además, participa de las listas. Ojalá que la mujer pueda ser diputada.

-¿Cómo calificás la gestión de Macri? Ya está en la recta final y los indicadores de desocupación, pobreza, poder adquisitivo no mejoraron, al contrario…

-Es difícil eso, porque muchos de esos indicadores, cuando asumimos, muchos no existían. También hay otros indicadores que le importaban mucho a la gente y nosotros estamos cumpliendo. La lucha contra el narcotráfico, la inseguridad. Bajó el robo automotor en la Argentina y en Escobar. Hubo un momento en que subió mucho.

-Pero las promesas que van desde el impuesto a las ganancias hasta pobreza cero, que después se convirtió en una expresión de deseo… No se puede decir que Macri se caracterice por cumplir sus anuncios.

-Eso es una opinión tuya. Yo puedo decir algo que marca mucho como es Mauricio: en un momento se paró frente a un montón de gente que estaba inundads y les dijo “nos vamos a inundar cuatro años más”. Y después entubó el Maldonado y esa gente no se inundó más. Lo mismo cuando se habla de la obra pública y mejorar el transporte. En un montón de aspectos hemos mejorado. La foto que tengo en casa, en esa charla, le pedí que me ayude, porque Escobar estaba muy atrasado en términos de cloacas y agua corriente. Él me dijo que sí, que le importaba mucho. Hoy tenemos un millón de bonaerenses con agua potable, 700 mil más con cloacas y 10 mil escobarenses con agua potable, en particular, en Maschwitz. Agua que se va a extender. Eso tiene que ver con mejorar la calidad de vida del vecino y con cumplir promesas. Por supuesto que aceptamos partir de la base de que no todo salió como queríamos, pero tenemos muchos éxitos para mostrar.

-En 2011 fuiste primer candidato a concejal, en 2013 también, en 2015 candidato a intendente, en 2017 de vuelta primer concejal y ahora, nuevamente, intendente…

-Última elección seguida. Porque, si ganamos, voy a ser intendente. Y si perdemos, gracias a María Eugenia y los legisladores de Cambiemos, no hay reelección en los cargos electivos. Seguro es la última seguida. Si bien ganamos en muchas localidades, perdemos en las generales. Pero venimos aumentando el caudal de votos, más allá de las situaciones y las coyunturas.

-En 2017 dijiste que Sujarchuk era “mentiroso, autoritario y oportunista” y un año después dijiste que hay cambios positivos, que reconocés que hay gente que está feliz por las obras que se hicieron, que vos mismo estás contento. ¿Qué balance hacés hoy?

-Cuando hablo de oportunismo, no lo digo despectivamente. Se quiso quedar, y no está mal porque es una forma de ser, con obras que hizo la provincia. En muchos casos, le reclama a la provincia cuando después no le agradece un montón de cosas que se hicieron y no tendrían por qué haberse hecho. Hay 11 convenios, que casi suman 150 millones de pesos, que la provincia no tendría por qué haber dado a Escobar. Están en el Concejo, han pasado por las sesiones. La calle Tapia de Cruz se asfaltó con dinero de la provincia, lo mismo la Rivadavia, la Churich, la Belgrano, la Villanueva y la Fruto Gonzalez, con dinero de la Nación. La UDP, dinero de la provincia. El SAME fueron 12 millones el primer año, 6 el segundo, 3 el tercero y dinero de la provincia. Entonces, vos no te podés querer quedar con esas obras. Si lo hacés, sos un oportunista que, en definitiva, estás faltando a la verdad.

-¿Cuál sería el resumen de estos tres años y medio de Sujarchuk como intendente?

-Veníamos de un vacío total de poder en Escobar, sigo pensando lo mismo. Creo que ahí tiene un plus, un beneficio, porque fue activo y pudo mejorar lo poco de esa gestión, incluso manteniendo funcionarios de la gestión de Guzmán. Muchos siguen estando hoy en sus cargos. Creo que, en términos generales, fue una gestión buena. Sin dudas. Podría haber sido mejor también. Peor también, si no recibía todo el dinero y el apoyo de la provincia. El otro día lo escuchaba al presidente del Consejo Escolar, que es candidato de él. Un caradura, hablando de las estufas de las escuelas. El intendente recibió 65 millones de pesos en 6 meses para el Fondo Educativo. Desde enero hasta junio y él se quejaba porque le faltaban 70 estufas. Un caradura. La verdad que también tienen esas cosas.

Protagonistas de Escobar: Mano a mano con Leandro Costa 📺 En el estreno de esta nueva propuesta de El Día de Escobar TV, el director del portal, Ciro Yacuzzi, entrevista a domicilio al candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Leandro Costa. 👉 https://t.co/Pk6l7s8gug. pic.twitter.com/Q5S5d12BUd — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) July 21, 2019

-Le habías puesto un 4 a la gestión de Sujarchuk en 2017… ¿Ahora?

Mejoró. Mejoró mucho, pero también es cierto que hemos mejorado en términos institucionales y que nosotros apoyamos mucho. En el Concejo apoyamos mucho. Yo fui a buscar la obra de la Frutos González, que costó 50 millones de pesos, junto con “Beto” Ramil, hoy primer concejal de la lista de Sujarchuk. Eso es un apoyo que no se da, no es natural, y creo que en Escobar nos tenemos que sentir bien. Hemos tenido una buena convivencia en el último tiempo que repercute en obras y un mejor gobierno y que, en definitiva, los escobarenses vamos a elegir entre dos candidatos que tienen mucha más imagen positiva que negativa. Y eso no pasa en todos lados.

-¿Cómo se recompuso la relación entre ustedes?

-Experiencia, trabajo, buenos resultados. Entender que, en definitiva, lo que queremos los dos lo mismo para el vecino. Que es que esté mejor. Naturalmente, en términos nacionales tenemos diferencias ideológicas muy importantes.

-¿Te hablás seguido con el intendente?

-Poco.

-¿Tres cosas buenas que veas de la gestión y tres cosas malas?

-Hay que transparentar las cuentas, no está publicando el boletín oficial y, de hecho, hubo índices que lo demostraron. Muchos municipios están muy mal, pero Escobar es el peor junto a otros. Nosotros presentamos algo como la ley de transparencia pública, otro gran avance de Mauricio Macri y esta gestión. Cualquier persona puede hacer cualquier pregunta en cualquier ministerio y a los 15 días tiene la obligación de contestarte. Presentamos lo mismo en Escobar y la ordenanza no se aprobó. En eso, sin lugar a dudas, es pulgar para abajo.

-¿Y en qué te sacás el sombrero?

-En la creatividad que tiene para encarar algunas cosas que, por ahí, no transforman la vida de la gente. El CELI, por ejemplo, que fue algo que me sorprendió. Y en la necesidad de tener una marca ciudad, de utilizarla, y vender a Escobar para afuera. Seguramente eso lo vamos a continuar, entendiendo que hay que darle muchísima prioridad a las localidades, porque cada una tiene su idiosincracia y pertenencia.

-¿Qué eligirías entre ganar vos y que pierda Cambiemos a nivel provincial y nacional o lo contrario, que vos pierdas y ganen Macri y Vidal?

-Hace un mes estaba con María Eugenia y mi amigo Alex Campbell. Y ella me dice: “Leandro, vos tenés que ganar en Escobar. Te tenemos que ayudar para hacerlo, porque lo tenés que hacer”. Yo le respondí que la épica era todavía más grande que la que ella tenía en la provincia en ese momento y estaba dispuesto a hacer lo necesario porque era mi vocación, mi lugar. Claramente, yo prefiero que ella gane. Es fundamental, como también y más importante que gane el Presidente. La próxima elección es trascendental de verdad para la Argentina.

-Después de las PASO y antes de las generales, aceptarías una entrevista mano a mano con vos y el Intendente.

-Sería bueno que haya un debate en Escobar. Que no se enojen tus colegas, pero sí. Claro que me animo.

Fuente: El Día de Escobar

Comentarios

comentarios