Vidal en Escobar: “Sorprendamos a todos los que creen que no se puede”

La gobernadora encabezó un encuentro con más de 500 jóvenes de la primera sección electoral en el microestadio de Sportivo, junto a Leandro Costa. “El próximo domingo se va a definir mucho más que los próximos cuatro años”, afirmó.

Acompañada de un despliegue escenográfico digno de cualquier estudio de TV y ante un concurrido auditorio, la gobernadora María Eugenia encabezó este martes a la tarde un encuentro con más de 500 jóvenes de la región en la sede del club Sportivo.

Como si fuera una rockstar, la mandataria ingresó a través de un camino vallado repartiendo besos a diestra y siniestra y sacándose decenas de selfies. Entró por el microestadio Oscar Roque Larghi y se dirigió hasta el pequeño escenario 360, donde se fundió en un abrazo con el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Leandro Costa, antes de tomar la palabra.

Su discurso, de alrededor de 10 minutos, hizo foco en el voto joven, de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo. “Son ustedes los que tienen que hacerse oír. No dejen que el silencio se quede en ustedes ante la injusticia o la resignación. No dejen que nadie les diga que no pueden, que hay algo que es imposible”, arengó.

“¿Saben cuántos me dijeron a mí que no se podía? Que yo nunca iba a ser gobernadora, que era demasiado joven, que era mujer, que no era del sistema… Acá estoy”, agregó.

“Nuestra mejor manera de apostar por ustedes es apoyarlos y que tengan las herramientas para elegir lo que quieran ser. En esta sala seguramente hay un montón de talento”, afirmó Vidal en otro pasaje de su alocución, en la que destacó la implementación del boleto estudiantil y otras de sus políticas educativas.

“Emociona verlos por la calle defendiendo el feminismo, cuando muchas mujeres hemos tenido que atravesar en silencio y muchas veces solas la desigualdad por tantos años”, sostuvo la gobernadora, paradójicamente, en contra de la despenalización del aborto.

La principal figura del macrismo fue la última oradora de la tarde, después de que Leandro Costa, el anfitrión, tomara el micrófono. Previamente, pasaron por el escenario 360 la presidenta de la Juventud Pro y candidata a diputada nacional, Camila Crescimbeni; la legisladora Josefina Mendoza y su par bonaerense Verónica Barbieri.

Vidal también se metió en la campaña local y llenó de elogios al hijo del senador provincial. “Viene trabajando muchísimo y empujando muchas de las obras que estamos haciendo, como los trabajos hidráulicos de Garín, o las cloacas y agua potable de Maschwitz. Empuja todos los días para que Escobar esté mejor”, manifestó.

Para el final, apuntó todos los cañones hacia las PASO: “El próximo domingo se va a definir mucho más que los próximos cuatro años. Se van a definir los próximos 10 o 20 años donde ustedes van a ser los protagonistas. Por eso, es más importante que nunca que vayan a votar y hagan oír su voz”, remarcó.

“El domingo seamos millones de nuevo sorprendiendo a todos los que creen que no se puede”, concluyó.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar

