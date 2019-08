Ricardo Choffi: “Me siento muy identificado con Lavagna y Urtubey”

El precandidato a intendente destacó “el prestigio y la coherencia” de la fórmula presidencial de Consenso Federal. Además, respondió a quienes cuestionan que sea funcionario municipal. Y confió en ganar la interna.

Uno de los tres frentes que tendrá internas en las elecciones primarias del próximo domingo en el partido de Escobar es Consenso Federal, donde Ricardo Choffi y Marcos Schneider se presentan como precandidatos a intendente. Todos los pronósticos sitúan al primero como el favorito a ganar la pulseada. De hecho, se lo ve mucho más activo que a su adversario, de quien poco se conoce y cuya lista fue oficializada a último momento por la Junta Electoral.

Choffi participó del plenario de postulantes a intendente de Consenso Federal y de la presentación del plan económico “Reactivar Argentina”, donde se mostró junto a los integrantes de la fórmula presidencial, el economista Roberto Lavagna y el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

“No es casual, como dice un medio local, que soy el único que se promociona con la fórmula presidencial. Algunos escoden a sus principales referentes de las gigantografías por el enorme descrédito que tienen ante la gente. En mi caso, me siento muy identificado con Lavagna y Urtubey, dos hombres de gran prestigio y coherencia personal que han honrado sus funciones públicas”, declaró Choffi.

En una elección que a nivel local se prevé tan polarizada como en todo el país, la expectativa de Consenso Federal en Escobar es quedar posicionado con chances de disputar una o dos bancas para el Concejo Deliberante en los comicios generales de octubre.

En la lista de Choffi, la nómina de aspirantes a concejales lleva en el primer lugar a Milagros Fernández, actual funcionaria municipal -está a cargo de la Granja Educativa Don Benito- e hija de dos reconocidos dirigentes maschwitzenses: el ex diputado provincial Osvaldo Fernández y la ex concejal Claudia D’Ortona, fallecida en 2017.

“Nuestro espacio es representativo de todos los sectores de la sociedad escobarense. Lo integramos profesionales, docentes, comerciantes, dirigentes de ONG, empleados de empresas multinacionales, jubilados, jóvenes y militantes territoriales”, sostuvo Choffi, que también es funcionario municipal: desde diciembre de 2015 está a cargo de la Dirección de Sistemas Informáticos.

“Quienes cuestionan mi condición de funcionario probablemente desconocen mi historia. Durante más de 20 años trabajé en sistemas informáticos para el sector financiero privado del microcentro porteño, lugar donde, precisamente, entre sus integrantes no abunda la ideología peronista, con la que me identifiqué desde siempre. Sé separar mi trabajo de la militancia”, aseguró.

“La política partidaria, como lo hice toda la vida y quien me conoce puede dar fe, la realizo fuera del horario laboral. Con total apasionamiento, compromiso y libertad de criterio. Trabajar en el Municipio me es útil para aprender el funcionamiento interno e ir construyendo el saber cómo, expectante a que los vecinos y vecinas de Escobar me otorguen el privilegio de ocupar el cargo para el que me estoy postulando”, concluyó, confiado en ganar la pulseada del domingo y seguir en carrera para las elecciones de octubre.

Ricardo Choffi: “Me siento muy identificado con Lavagna y Urtubey”. El precandidato a intendente destacó “el prestigio y la coherencia” de la fórmula presidencial de Consenso Federal. Además, respondió a quienes cuestionan que sea funcionario municipal. https://t.co/xsg7PGVCYZ pic.twitter.com/Y8a6FmeMpK — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) August 8, 2019

Fuente: El Día de Escobar

Comentarios

comentarios