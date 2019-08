Costa quedó entre los diez precandidatos menos votados de Juntos por el Cambio

View this post on Instagram

Leandro Costa asumió el triunfo de Ariel Sujarchuk . “Los resultados indican un acompañamiento mayoritario al intendente Ariel Sujarchuk y es justo reconocer que en esta primera etapa de la campaña su postura y sus ideas han sido ampliamente valoradas por la sociedad escobarense”, expresó el precandidato a intendente de Juntos por el Cambio. . “Del mismo modo, a nivel nacional y provincial el frente opositor ha tenido un triunfo contundente que vamos a trabajar arduamente y con la misma convicción para revertir el 27 de octubre para seguir cambiando juntos”, concluyó Costa.