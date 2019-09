Roberto Costa: “Estoy convencido de que hicimos las cosas extremadamente bien”

El senador provincial respaldó el rumbo político de los últimos años y aseguró que “no hay nada que se haya hecho mal”. Además, bancó a María Eugenia Vidal: “Es la mejor gobernadora de los últimos tiempos”, sostuvo.

Despojado de toda clase de autocrítica, el presidente del bloque de senadores provinciales de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, respaldó el rumbo político de los últimos años a pesar del duro revés sufrido por el oficialismo en las elecciones primarias del pasado 11 de agosto.

“Estoy convencido de que hicimos la cosas extremadamente bien, como nunca se hicieron en la provincia”, expresó con llamativa contundencia el legislador escobarense en declaraciones al portal La Verdad de Junín, donde reside actualmente.

“Le dimos a municipios más que en toda la historia. Hay muchas obras en marcha como la que fuimos a visitar en Junín al hospital, ampliaciones, remodelaciones que transforman las guardias, además de un montón de espacios para la tecnología y la innovación, asfaltos nuevos, cloacas”, amplió.

El legislador también fue consultado sobre las secuelas de la derrota electoral ante el Frente de Todos, que por la diferencia de más de 15 puntos se presenta prácticamente irreversible en los comicios generales de 27 de octubre. “Puede ser que alguien esté pensando en una etapa post-macrismo, pero estamos ocupados en seguir gestionando, terminar las obras en marcha y encarar una campaña que no es imposible”, afirmó.

En otro pasaje de la entrevista, Costa se refirió a María Eugenia Vidal de manera por demás halagadora: “Tenemos la mejor gobernadora de los últimos tiempos. Ella tiene una forma muy sincera de reconocer lo que no está bien, aunque es muy difícil encontrar algo que no esté bien en la provincia. Por supuesto que falta hacer, pero no hay nada que se haya hecho mal”, concluyó, sin la menor autocrítica pese a los 20 puntos de ventaja que Axel Kicillof le sacó a la mandataria bonaerense en las PASO.

Fuente: El Día de Escobar

