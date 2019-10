María Eugenia Vidal pasó por Escobar y piropeó a Leandro Costa: “Es joven y guapo”

La gobernadora encabezó un acto partidario en el Centro de Ferroviarios y no ahorró halagos para el candidato a intendente de Juntos por el Cambio. Además, sostuvo que “las peleas hay que darlas hasta el final”.

A pesar de una lluvia que por momentos fue torrencial, más de mil quinientos voluntarios y dirigentes de Juntos por el Cambio se congregaron este miércoles a la noche en el Centro de Jubilados Ferroviarios de Escobar para recibir a la gobernadora María Eugenia Vidal, en uno de los últimos actos de campaña para las elecciones generales del próximo domingo 27.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del senador provincial Roberto Costa. “Nadie fue obligado a venir, lo hizo porque se siente comprometido”, destacó el jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta bonaerense. Además, intentó mostrarse optimista pese a la dura derrota de las elecciones primarias: “La estamos remontando”, aseguró.

“No podemos volver atrás, estamos en el medio del río, hay que llegar hasta la otra orilla”, arengó el padre del candidato a intendente local, que cerró su alocución con una extraña ecuación: “Si cada uno de los que está acá consigue cuatro votos nuevos por día de acá al 27, en Escobar también la damos vuelta”, expresó.

A su turno, Leandro Costa alentó a no resignarse y a “mantener los sueños, la convicción y los objetivos”. “Habremos cometido errores y tomamos nota, pero nuestro gobierno provincial está lleno de éxitos y de obras públicas que se hicieron en Escobar gracias a la decisión política de María Eugenia Vidal”, enfatizó.

Como devolución de fervor, varias veces fue interrumpido por los cánticos con las consignas “Se da vuelta”, “Sí se puede” y “Ahora, Vidal gobernadora”.





























“Estamos orgullosos de que ella sea la mejor gobernadora de la historia y no aflojamos porque somos millones los que la defendemos a ella y a nuestra provincia”, concluyó, exultante. Y se fundió en un abrazo con Vidal, no sin antes decirle a micrófono abierto: “Te quiero con toda el alma”.

Por su parte, la mandataria bonaerense expresó que “nada es imposible” y que “las peleas hay que darlas hasta el final”. Además, defendió su gestión al afirmar que “en estos cuatro años hay 2.000 obras terminadas y 1000 en ejecución”.

También agradeció el apoyo de los escobarenses y le dedicó algunos piropos al anfitrión. “Qué lindo es tener un candidato como Leandro Costa, digan la verdad”, soltó con una sonrisa cómplice. Y siguió: “Qué joven y qué comprometido que es. Tiene la fuerza y el carisma para dar esta batalla, porque no afloja, no se rinde. Y no voy a decir que también es guapo, porque ya vemos que es guapo”.

La ronda de oradores la cerró el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, mano derecha de Vidal y primer candidato a diputado provincial.

En el escenario también estuvieron el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Técnológica, Leandro Goroyesky; las candidatas a concejales Yésica Avejera y Claudia Rognone y los presidentes de cada una de las fuerzas políticas que integran la alianza comandada por el PRO: Jorge Médici (UCR), Juan Butori (Coalición Cívica) y Miguel Jobe (Unión Vecinal Escobar).

Fue la segunda visita de María Eugenia Vidal a Escobar en el marco de la campaña electoral. Días antes de las PASO había encabezado un acto con jóvenes en el microestadio de Sportivo. Por entonces, ni el macrista más pesimista hubiera imaginado una situación tan adversa y una derrota tan dura. Aún así, por lo visto, la esperanza es lo último que se pierde.

Fuente: El Día de Escobar

Comentarios

comentarios