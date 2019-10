María de los Ángeles Plett: “Los de abajo tenemos que pelear por nosotros”

Trabajadora gráfica y vecina de Maschwitz, es la única mujer que encabeza una lista a nivel local. “Necesitamos una representatividad que responda a nuestras necesidades”, afirma la candidata a intendente del Frente de Izquierda.

De las cinco listas que participarán de las elecciones a nivel municipal el próximo domingo 27, la única que está encabezada por una mujer es la del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), que postula como candidata a intendente a de María de los Ángeles Plett, una obrera de la emblemática cooperativa gráfica Madygraf.

“A mí me genera una satisfacción enorme representar a las mujeres trabajadoras de la clase obrera, de los barrios, de la industria y las docentes”, afirmó Plett al programa Protagonistas de Escobar, que se emite por el canal de YouTube de este portal.

Con apenas el 2.4% de los sufragios, la lista del FIT quedó tercera en las elecciones primarias del 11 de agosto. Ahora, la meta es mejorar la performance capturando más votos del espectro opositor al macrismo y luchar por la obtención de una banca en el Concejo Deliberante. Aunque para eso deberá cuadriplicar su caudal de avales.

“Salud, vivienda y educación son los tres puntos claves por los que deberían preocuparse todas las fuerzas”, sostuvo en otro pasaje de la entrevista la militante del PTS, madre por tres y vecina de Ingeniero Maschwitz.

-Teniendo en cuenta que no sos una figura política conocida, ¿cómo te presentarías?

-Soy una trabajadora, como millones en este país y el mundo, y soy representante del movimiento de mujeres. Para mí es un orgullo ser candidata a intendenta por las filas del Frente de Izquierda-Unidad. Hay que demostrar que la clase obrera está representada y que quienes la representan somos nosotros. Que haya una mujer, trabajadora y madre de tres niñas, es muy importante para las mujeres, los trabajadores y los jóvenes que no se sienten representados por el resto de las fuerzas políticas.

-¿Cómo estás viviendo la experiencia de encabezar una lista?

-Yo milito hace muchos años en el PTS y como experiencia me pareció buenísima. El hecho de ser candidata me permitió salir a los barrios y hablar con los vecinos. Me sirvió para entender la realidad de la gente.

-En las PASO, a nivel local, obtuvieron el 2,4%. ¿No es poco para ser una fuerza que representa a los trabajadores?

-Creo que el eje de la elección estaba en sacarlo a Macri. La gente lo prefiere afuera y después ver. Para mí no es poco. Yo no soy una persona conocida, es mi primera candidatura y hay que ver lo que pasa de ahora en adelante.

-¿Creés que se puede modificar de cara al 27?

-No creo que sea correcto hacer futurología. Me parece que la balanza apunta más a que el que gobierne sea Alberto Fernández. Y tiene una gran prueba por delante, que es sostener una situación muy difícil, diciendo que va a refinanciar la deuda. Porque el problema que tenemos ahora es el pago de la deuda, que es claramente fraudulenta, pedida por capitales privados y que recae sobre la clase trabajadora, las mujeres y los jóvenes.

-Sos la única mujer que encabeza una lista a nivel local. ¿La participación femenina en el partido de Escobar todavía está reducida?

-La participación de las mujeres siempre estuvo reducida. Hay un avance y, de hecho, se discutió el cupo. El problema es qué intereses representan esas mujeres. Creo que necesitamos una representatividad que responda a nuestras necesidades y lamentablemente los hombres no la entienden, no padecen y no sufren lo que nosotras.

-¿Cuál sería el resumen de las propuestas del Frente de Izquierda?

-El ejemplo de Madygraf demuestra que los trabajadores podemos planificar la masa a nuestro favor. Hay un punto fundamental por el que peleamos con la candidatura de Myriam Bregman (NdeR: candidata a diputada nacional), que es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en un momento muy particular de las mujeres. La otra idea clave es que no se puede pagar la deuda. No se puede pagar algo que es fraudulento y no es del pueblo.

-¿Y a nivel local? ¿Qué puede hacer un concejal del FIT en el Concejo?

-Lo que nos dejen, claramente. Si entra un concejal, va a luchar con un montón de fuerzas. Y lo que acompañe el partido, porque no hay nada que nosotros hagamos solos.

-¿En qué aspectos hay que fortalecer la lucha en Escobar?

-Salud, vivienda y educación son los tres puntos claves por los que deberían preocuparse todas las fuerzas. Hubo una toma de terrenos en Garín que, más allá de la campaña, los sacaron a balazos. Hay gente que necesita un pedazo de tierra y es injusto, porque a los grandes terratenientes les venden miles de hectáreas a 20 pesos y hay un montón de gente que no tiene su propia casa. Yo, por ejemplo, vivo en lo de mi mamá. Tengo mi casa en el terreno de ella. Y como yo, las generaciones que vienen también. El problema de la salud también: vos vas al hospital y, literalmente, se cae a pedazos.

-¿Ves que se haya avanzado en salud a nivel municipal?

-Algunas cosas se hicieron bien. Pero no tenemos por qué estar agradecidos, porque esa es nuestra plata y la están administrando. Tienen que seguir haciéndolo. Lo que no puede ser es que el hospital de Escobar siga como está.

-¿Vos creés que eso lo puede resolver el Municipio?

-Yo pienso que sí. El Municipio debería organizarse para poder garantizar eso. Si no lo puede hacer hoy, tiene que buscar la forma.

-¿En educación ves progreso? Por ejemplo, con la llegada del Colegio Preuniversitario.

-Eso es algo que hicieron y está muy bien. Con lo que administran está muy bien, pero me parece mal que las escuelas primarias se caigan a pedazos, que no haya estufas. Todo es relativo. La responsabilidad es del gobierno de la provincia y el Municipio debería estar peleando por eso. Porque no puede ser que a los pibes se le corten las clases porque no tienen estufas. Hoy no están a la altura. Está muy bien lo que hicieron, pero es su responsabilidad. También es su responsabilidad sostener el conjunto de la educación, que no es la prioridad del programa de Sujarchuk, ni de nadie. Yo salgo de acá y me pongo las botas para saltar los charcos y el barro, ellos no. Se van a sus casas, que seguramente deben ser súper lujosas, se suben a su auto calentito y laburan en su oficina.

-Hay un déficit habitacional enorme en Escobar. ¿Cuál sería la solución que ustedes pondrían sobre la mesa?

Hay que hacer un plan de obras públicas. Primero, para generar trabajo, que hay una situación muy grave en el país. Después, si se le vendiera al trabajador por el precio que se le vende al terrateniente, hoy la situación sería diferente.

-¿Qué le decís al votante que todavía no definió su postura?

-Lo que tienen que hacer es confiar en su propia fuerza y organizarse. En 2001 me empecé a organizar en el barrio con el trueque, porque vivíamos de forma miserable. Hay que confiar en la fuerza de cada uno y, sobre todo, pelear por su propia clase. Los de arriba pelean por ellos y los de abajo tenemos que pelear por nosotros.

