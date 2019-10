Leandro Costa: “Puede sonar utópico, pero trabajamos para darlo vuelta”

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio conserva una cuota de ilusión, aunque afirmó que “ningún resultado modifica las convicciones ni los sueños”. También opinó sobre los festejos por el 60º aniversario de Escobar.

A pesar del durísimo revés electoral del 11 de agosto, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Leandro Costa (34), no pierde las esperanzas. Al menos públicamente, no baja los brazos y declara que no es imposible revertir el resultado de las urnas el próximo domingo 27, tanto a nivel local como provincial y nacional.

“Los resultados no fueron lo que esperábamos, pero no dolieron. Sí fueron algo inesperado, como pasó en general”, afirmó al analizar los cómputos de las elecciones primarias, donde quedó más de 50 mil votos abajo del intendente Ariel Sujarchuk.

“Ningún resultado modifica las convicciones, ni los sueños ni los objetivos. Puede sonar utópico, pero nosotros trabajamos para darlo vuelta, eso es lo que nos mueve”, expresó en una entrevista con el programa Protagonistas de Escobar, que se emite en el canal de YouTube de este portal.

“Hay un mínimo porcentaje que nos mantiene con más garra, porque se puede dar vuelta”, insistió Costa, que la semana pasada recibió a la gobernadora María Eugenia Vidal en Escobar (ver nota acá). “Ella recordó lo que pasó en el 2015 y nos dijo que ‘somos expertos en los imposibles’. Es una buena manera de mantener el ánimo arriba sabiendo que es muy difícil hacerlo”, admitió.

Al referirse a la gobernadora, también sostuvo que “la derrota de María Eugenia es una injusticia grandísima, porque no tuvo errores, su gobierno fue el mejor en la historia de la provincia de Buenos Aires”. Y aseguró: “Si ella le da pelea a las mafias, ¿nosotros vamos a aflojar por un resultado adverso? Aflojar no está en nuestro ADN y vamos a salir a trabajar para revertirlo”.

En otro pasaje de la entrevista, el referente macrista opinó sobre la celebración que se hizo por el 60° aniversario de la creación del partido de Escobar. “Estoy de acuerdo con lo que se organizó, porque hay que festejar. La alegría no se le puede robar a nadie”, destacó.

Sin embargo, se mostró crítico por la gala del teatro Seminari que se realizó a fines de septiembre (ver nota acá): “No me gustó y creo que no hay coherencia. Se hizo algo pomposo, con Moría (Casán), Mirtha Legrand y Susana Giménez, y el discurso del Frente de Todos es que hay problemas económicos, pobreza y hambre. Hubiera preferido que haya más artistas locales y que, además, no sea algo tan glamoroso en una situación tan complicada”, opinó.

También habló sobre la Fiesta Nacional de la Flor y volvió a apuntar contra su comisión directiva: “Me dijeron que este año hubo más gente y a mí me pone contento, pero yo sigo teniendo la misma postura. Tiene que tener una renovación muy fuerte, sin perder la identidad y eso tiene que empezar por un cambio de autoridades”.

Sobre el final habló de su futuro político y rechazó la posibilidad de aceptar un cargo en el gobierno municipal, en el hipotético caso de que recibiera un ofrecimiento.

