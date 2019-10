Ariel Sujarchuk: “Como intendente y como persona estoy mucho más maduro”

“Si me presento no es por todas las obras que hicimos sino porque creo que puedo dar mucho más”, afirmó el jefe comunal en una entrevista exclusiva con El Día de Escobar TV. Además, habló de las comparaciones con Luis Patti.

Con los casi 67 puntos obtenidos en las elecciones primarias y 50 mil votos de diferencia sobre su adversario de Juntos por el Cambio, Ariel Sujarchuk tiene la reelección en el bolsillo. Sin embargo, el próximo domingo se encontrará ante un nuevo desafío: nada menos que la posibilidad de lograr un récord en la historia política de Escobar. Ser el intendente más votado.

El candidato del Frente de Todos dijo que no le quita el sueño destronar a Luis Patti, que en 1995 fue electo con 72 puntos. “Si se da, bienvenido. Yo valoró que en las PASO obtuve 50% más de votos que en 2015. Eso es más importante, porque confirma tu elección y no tu primera impresión”, afirmó en una entrevista exclusiva que le concedió a El Día de Escobar TV.

La comparación con el ex intendente, condenado tres veces a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad, es odiosa pero inevitable. De hecho, hasta uno de los hijos del otrora subcomisario, Maximiliano Patti, adhirió a la analogía: “Ariel copió muchas cosas de mi viejo”, declaró el candidato del Frente NOS al programa Protagonistas de Escobar de este portal (ver entrevista acá).

“Creo que Maxi dice esto porque quiere asociar su apellido a los atributos positivos que tiene mi gestión”, replicó Sujarchuk. Y agregó: “Que haya coincidencias no significa que yo lo haya copiado. Tampoco reniego de que él haya hecho cosas buenas. Pero no es un hecho menor que él tenga condenas como genocida. Eso nos vuelve completamente incomparables”.

De todos modos, el intendente reconoció que la comparación está instalada. “Sé que quienes la hacen encuentran cosas buenas en mi gestión y yo se los agradezco. No reniego con el pasado y Patti es parte de la historia de Escobar. Hay actitudes del intendentismo vecinalista que son similares y empáticas. Pero los modos de tomar decisiones y de construir política no son los mismos”, diferenció.

Otro pasaje de la entrevista giró en torno a la posibilidad cierta de que Alberto Fernández sea electo presidente y Axel Kicillof gobernador y lo que eso favorecería a las relaciones del Municipio con Provincia y Nación. “Estoy convencido de que los próximos cuatro años serán mucho mejores que los que pasaron. Algunos me dicen que está la vara alta. Mejor, porque eso me motiva más”, señaló.

“Hemos hecho un gobierno amplio, plural, que se ha ido mejorando a sí mismo de manera permanente. Y hoy me encuentro más maduro como intendente que cuando asumí. Y como persona también. No me presento por todas las obras que hicimos en estos años, sino porque creo que tengo mucho más para dar”, prometió el intendente.

La entrevista, que puede verse en el canal de YouTube de El Día de Escobar, también abordó otros temas de actualidad, con los festejos por el 60º aniversario del distrito, los gastos de ese evento y la gala del teatro Seminari, la situación económica del Municipio, el escenario de la oposición a partir de diciembre y las obras que gestionará ante Nación y Provincia para su próximo mandato.

